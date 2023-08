Une pépite de Ligue 1 arrive, l'OM frappe encore fort ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM touche au but dans le dossier Bamo Meïté, grand espoir du FC Lorient au poste de défenseur central et qui pourrait débarquer à Marseille dans les heures à venir en échange d’Isaak Touré.

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille négocie un échange surprenant avec le FC Lorient entre Bamo Meïté et Isaak Touré. Barré par la concurrence de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi, le défenseur central olympien de 2m06 n’est pas contre l’idée d’un départ. Prêté à l’AJ Auxerre la saison dernière, Isaak Touré a toutefois été difficile à convaincre car initialement, il ne voulait pas quitter Marseille de manière définitive.

A en croire les informations de RMC, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a finalement donné son accord de principe à Lorient pour rejoindre le club de manière définitive dans le cadre de cet échange « même s’il reste des points à éclaircir ». Du côté de Marseille, on se réjouit par avance à l’idée de récupérer Bamo Meïté, identifié par les scouts européens comme l’un des plus gros potentiels du championnat de France au poste de défenseur central et dont les qualités seront peut-être plus adaptées au jeu de Marcelino que celles d’Isaak Touré.

Bamo Meïté dernière recrue du mercato estival ?

L’OM ne crache pas dans la soupe et reste toutefois convaincu que Touré est doté d’un grand potentiel, raison pour laquelle un gros pourcentage à la revente va être inclus dans le deal ainsi qu’une priorité de rachat en faveur de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si Bamo Meïté sera la dernière recrue de l’été en Provence. Après le départ de Mattéo Guendouzi, un potentiel renfort au milieu a récemment été évoqué. Mais selon le compte insider Le Petit OM, il n’en sera rien et l’actuel défenseur du FC Lorient devrait boucler le mercato olympien. Un été riche avec les arrivées de Ndiaye, Sarr, Correa, Aubameyang, Renan Lodi, Kondogbia, Murillo et donc Meïté qui doit permettre à Marcelino de jouer l’Europa League à fond ainsi que de viser une place sur le podium de la Ligue 1 pour se qualifier directement (cette fois) en Ligue des Champions.