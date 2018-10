Une ligue fermée avec l'OM, l'OL et le PSG, des joueurs trafiqués, Eyraud en rêve !

Dans : OM, OL, PSG.

Invité ce mercredi à Paris pour participer au forum Sport Innovation Society, Jacques-Henri Eyraud s'est laissé aller à évoquer ce qui était selon lui l'avenir du football. Et le président de l'OM n'a pas fait dans le détail.

Le patron de l'Olympique de Marseille estime en effet que les frontières de la Ligue 1 devront voler en éclats pour les trois plus gros clubs français que sont l'OM, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et Jacques-Henri Eyraud de relancer le vieux fantasme d'une ligue européenne fermée. « Le football ne fait pas suffisamment pour aller en dehors de ses frontières. Nous affrontons pourtant un vent de face. En effet, le football perd de sa popularité, les envies de la jeune génération évoluent et les joueurs deviennent plus importants que les clubs », a expliqué le président de l'Olympique de Marseille, qui suggère la création de deux championnats fermés en Europe, l'un au Nord et l'autre au Sud avec 18 clubs pour chacun des deux. Le Big 5 s'y taillera la part du lion avec 7 clubs pour l’Espagne, 6 pour l’Angleterre et l’Allemagne, 4 pour l’Italie, et 3 pour la France (OM, OL, PSG).

Et pour jouer ces matches, Jacques-Henri Eyraud rêve de joueurs physiquement améliorés « grâce à l’implantation de ligaments synthétiques, d’un ménisque en titane ou d’une puce auditive ». Last but not least, le patron du club phocéen souhaite également que les règles du football soient modifiées dans ces deux ligues, avec par exemple deux points pour un but marqué sur un tir au-delà des 18 mètres, ou bien une séance de tirs au but pour éviter le nul. Tout cela n'est pour l'instant qu'un rêve..