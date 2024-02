Une légende de l'OM en National 3, il adore ça

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Alors que son nom avait été évoqué pour prendre en charge l'Olympique de Marseille en intérim après le départ de Gennaro Gattuso, Jean-Pierre Papin n'a finalement pas été sollicité, lui qui s'occupe de la réserve en National 3.

Ambassadeur de l'OM, Jean-Pierre Papin possède une autre fonction au sein du club où il est devenu une légende. Celui d'entraîneur de l'équipe réserve, en National 3. Depuis le 30 novembre dernier, l'ancien attaquant dirige l'équivalent de la deuxième équipe de Marseille, où il espère voir émerger les futurs talents du club de la cité phocéenne. Certains supporters marseillais pensaient que le Ballon d'or 1991 allait devenir le coach de l'OM jusqu'à la fin de la saison 2023/2024, après avoir entraîné Arcachon et Chartres dans des échelons inférieurs en France et bien sûr Lens et Strasbourg au début de sa carrière. Finalement, Pablo Longoria a fait confiance à Jean-Louis Gasset. Jean-Pierre Papin n'a pas du tout été vexé par ce choix et assure être concentré à 100% sur ses objectifs avec l'équipe réserve.

JPP est fier d'entraîner l'OM, même en National 3

« Il y a eu certains débats dans lesquels on entendait que c’était un manque de respect pour vous, que le National 3 était trop petit pour vous. Vous répondez quoi à ça ? Je suis heureux, je fais ce que j’aime. Ma mission est très simple, sauver cette équipe-là dans cette division-là. Mais ma mission est pour moi beaucoup plus importante, c’est qu’il y ait trois ou quatre joueurs qui arrivent à rapidement intégrer l’effectif pro. La National 3 à l’OM, c’est quand même l’OM de demain. Il faut leur faire passer le message, leur faire comprendre les choses. J’ai pris cette mission à bras-le-corps et avec ces joueurs-là, on a rectifié le tir très vite puisqu’on a gagné trois fois. Il reste 11 matchs. Notre mission est de ne pas descendre. Je pense qu’on est capable de réussir notre mission sans aucun problème » a confié l'ambassadeur de l'OM durant une interview avec RMC Sport. Jean-Pierre Papin dément totalement un possible manque de respect de diriger une équipe en National 3, il est même plutôt ambitieux.