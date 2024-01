Une décision honteuse, cet attaquant de l'OM prend cher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, François-Régis Mughe a pris la décision de décliner la convocation du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier dans l’espoir de gagner sa place à l’OM.

Profiter des nombreuses absences durant la CAN dans le secteur offensif à l’Olympique de Marseille pour gagner sa place, tel est le plan de François-Régis Mughe. Un plan mis à mal par la convocation du jeune attaquant à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun mais Mughe a surpris tout le monde en déclinant la proposition des Lions Indomptables.

Une décision forte de la part du jeune attaquant marseillais, qui souhaite rester à l’OM cet hiver dans l’espoir de gagner sa place aux yeux de Gennaro Gattuso. Il faut dire que durant le mois de janvier, Ndiaye, Sarr, Harit ou encore Ounahi vont partir à la CAN, ce qui pourrait offrir de belles possibilités de temps de jeu à Mughe. Mais une convocation en sélection nationale ne se refuse pas selon Jean-Michel Larqué, scandalisé par le choix de Mughe et de son entourage comme il l’a fait savoir dans Rothen s’enflamme sur RMC.

« Ce n’est pas comme ça que tu gagnes ta place. Évidemment, s’il y a une épidémie de variole, tu vas jouer. (...) Ça me heurte. Le petit Mughe, le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère ! Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie. J’ai le sentiment qu’il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Je leur trouve des circonstances atténuantes parce que cette CAN tous les deux ans, ce n’est pas normal. Mais quand tu es appelé dans une sélection, même dans une compétition qui à mes yeux perd un peu de son intérêt parce qu’elle revient trop souvent, tu ne peux pas refuser. Ce n’est pas possible » estime l’ancien joueur légendaire de Saint-Etienne. Seul l’avenir pourra dire si Mughe a eu raison de prendre cette décision ou pas. Quoi qu’il en soit, personne ne l’avait vu venir, pas même les dirigeants de l’OM.