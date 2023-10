Un surdoué a signé, l’OM peut remercier Gattuso

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso n’est pas venu tout seul. L’Italien est notamment accompagné par son fidèle adjoint Luigi Riccio, présenté comme un expert de la tactique.

A l’origine de la métamorphose de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso n’en est pas le seul artisan. Le coach principal du club phocéen a instauré une philosophie et une mentalité différentes, le tout avec l’aide du méconnu Luigi Riccio. Il s’agit effectivement de son fidèle adjoint rencontré au début de sa carrière de joueur, et qui le suit depuis sa reconversion en tant qu’entraîneur à Sion en 2013. Les deux hommes ont notamment travaillé ensemble à Pise (2015-2017), dont l’ancien joueur Edgard Cani se souvient bien du technicien surnommé Gigi.

Un homme indispensable pour Gattuso

« C'est un phénomène dans l’analyse des matchs, un maniaque de la tactique, a-t-il décrit dans La Provence. Tout ce qu’il nous avait dit la semaine avant nos cinq matchs de play-off pour la montée s’était produit sur le terrain. Gigi est discret mais Gattuso n’existe pas sans Riccio tout comme Riccio n’existe pas sans Gattuso. Une grande amitié les unit, c’est vrai, mais ils la mettent de côté dans le travail. Ils se disent les choses telles qu’elles sont pour trouver les meilleures solutions pour leur équipe, avec leur style très différent. »

Luigi Riccio, plus qu'un adjoint pour Gattuso



Ami d'adolescence de Gattuso, Luigi Riccio est son numéro 2 depuis dix ans. Portrait d'un homme de l'ombre ⤵https://t.co/v6ZUwjVmNa — La Provence OM (@OMLaProvence) October 16, 2023

Toujours à Pise, leur ancien dirigeant Fabrizio Lucchesi parle aussi d’un duo complémentaire. « Ce n’est pas un hasard s’ils se sont retrouvés ensemble en Suisse, il y avait déjà la volonté de préparer le début de leur collaboration, a confié leur ex-supérieur. Ils ont rencontré des milliers de difficultés mais ont pu grandir grâce à cela et gagner en adaptabilité. L’addition de leurs qualités améliore leur travail, ils ont un dialogue et des confrontations constantes. Tous les grands entraîneurs ont eu de grands seconds dans l’ombre, et Riccio l’est : il a une sensibilité et une intelligence au-dessus de la moyenne. » Un bel atout pour les Marseillais.