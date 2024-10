Un problème Greenwood à l’OM, ils accusent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'est incliné à Strasbourg dimanche, et si Roberto De Zerbi a essuyé des premières critiques, Mason Greenwood est pointé du doigt pour un problème qui pourrait devenir sérieux.

Deuxième écart de la saison pour l’Olympique de Marseille, qui avait trébuché avec un match nul à domicile face à Reims, et a désormais perdu à Strasbourg dimanche dernier. Le bricolage défensif tenté par Roberto De Zerbi n’a pas fonctionné, et l’attaque de feu de l’OM n’a pas non plus pu justifier ce statut. Pas de quoi paniquer dans un club qui a désormais à chaque fois toute une semaine pour préparer le match suivant, et va pouvoir se concentrer sur la venue d’Angers au Vélodrome ce vendredi. Il y aura des choses à rectifier à tous les niveaux, et l’entraineur italien espère bien profiter de ces semaines au calme pour récupérer un effectif encore plus conséquent, et avoir du choix contre le SCO.

Greenwood, De Zerbi ne va pas aimer

Mason Greenwood continuera d’être l’arme offensive numéro 1 de l’OM, même si l’Anglais n’a plus marqué depuis trois matchs et son festival face à Toulouse. Ce n’est toutefois pas cela qui inquiète les deux journalistes de La Provence qui sont revenus sur ce revers à Strasbourg, mais bien le comportement et l’absence d’efforts de l’ancien de Manchester United pour aider défensivement. Selon Jean-Claude Leblois et Ludovic Ferro, il s’agit d’un réel problème qui laisse la défense marseillaise à l’abandon sur certaines actions. « Si sa disette de trois matchs ne semble pas inquiétante, sa tendance à laisser son latéral droit défendre seul est plus gênante. Contre Nice, déjà, il avait été très laxiste dans son rempli, surtout en première mi-temps. A La Meinau, Amir Murillo a plusieurs fois été abandonné, comme sur l’unique but de la rencontre où il n’a rien pu faire contre deux Strasbourgeois », expliquent les deux journalistes de La Provence, qui n’hésitent pas à pointer du doigt le manque d’effort et de vigilance défensive d’un joueur qui a certes un talent énorme, mais ne peut pas oublier le travail collectif à faire pour aider l’équipe.

Un sujet qui sera désormais suivi de près, puisqu’il ne faut pas que Mason Greenwood s’estime privé de travail défensif en raison de ses débuts réussis et de son talent indéniable, sous peine de voir les adversaires profiter régulièrement des boulevards laissés sur le côté de l’Anglais.