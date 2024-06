Un nouveau paria à l'OM, Longoria tente le coup

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'OM a de grandes ambitions cet été sur le marché des transferts, le club devra également faire des opérations financières intéressantes. Le profil d'un ancien de Ligue 1 est d'ailleurs étudié avec attention par le board phocéen.

A Marseille, on veut boucler au plus vite les cibles visées au mercato. Déjà, les Phocéens ont annoncé avoir trouvé un accord avec Ismaël Koné pour une arrivée du Canadien après la Copa America. Mais le milieu de terrain ne sera pas le seul à débarquer sur la Canebière, loin de là même. Si des grosses opérations sont prévues, qui dépendront aussi des ventes, l'OM a des vues sur des joueurs intéressants qui ne coûteront pas cher. Un profil a apparemment retenu l'attention de Pablo Longoria. Et il est bien connu de la Ligue 1...

L'OM pense à Atal mais doit faire avec un problème de taille

Selon les informations de DZ Foot, Youcef Atal pourrait en effet débarquer à l'OM dans les prochaines semaines. Il pourrait être une belle opération pour Marseille, qui récupérerait un joueur en fin de contrat depuis l'Adana Demirspor. Problème peut-être, à l'instar de Mason Greenwood, le fait que l'ancien de Nice ait eu des problèmes avec la justice. Il a été condamné il y a quelques mois à huit mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende pour incitation à la haine suite au partage sur son compte Instagram d'une vidéo d'un prédicateur qui appelait à un jour noir sur les juifs en réponse à la guerre menée par Israël à Gaza. Cela avait provoqué son départ précipité de Nice, qui ne voulait pas entacher son image avec le joueur. Mais si l'on ne parle que football, il pourrait être un bon remplaçant à Jonathan Clauss, qui devrait lui rester suite à l'arrivée de Roberto De Zerbi.