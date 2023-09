Marcelino viré, Galtier à l'OM, la pression monte ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ça chauffe à l'OM, puisque les joueurs se sont faits sermonner par les supporters après le 0-0 face à Toulouse. Aucune amélioration n'est visible sous Marcelino, qui va vivre une semaine décisive. Surtout que le nom de Christophe Galtier est murmuré.

Le public marseillais, qui avait il y a un an très rapidement demandé le départ d’Igor Tudor en raison d’une préparation brouillonne, regrette désormais amèrement l’entraineur croate. Les matchs se succèdent pour l’OM en ce début de saison, et outre l’élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions, c’est surtout le contenu des rencontres qui est difficile à digérer pour les fans marseillais. Le jeu vers l’avant est réduit à la portion congrue et Marcelino peine à faire adhérer ses joueurs à ses principes de jeu. Après le match nul 0-0 face à Toulouse, les Marseillais ont reconnu qu’ils avaient encore du mal à être au point tactiquement.

Marcelino se défend d'être ennuyant

Supporters Marseillais, selon vous Marcelino 🇪🇸 est-il compatible avec l’OM ? pic.twitter.com/XpppcsSV3T — La Minute Foot (@La_MinuteFoot) September 17, 2023

De son côté, Marcelino agace avec déjà de très gros points perdus dans des matchs abordables comme contre Nantes, Metz ou Toulouse. En plus de cela, l’entraîneur espagnol, qui avait reconnu la semaine dernière en conférence de presse que son équipe pouvait parfois provoquer l’ennui, s’est plutôt félicité après le 0-0 contre le TFC. « Le public ? Non, je ne crois pas qu’il se soit ennuyé. Le match a été intense, nous avons progressé par rapport aux derniers matches. Aujourd’hui, il nous a manqué de la précision dans les 30 derniers mètres. Nos attaquants n’ont pas eu de réussite. La pelouse était en mauvais état, c’était difficile de jouer. Nous avons essayé de gagner de la première à la dernière minute », a livré l’entraineur espagnol, dans une sortie médiatique qui a provoqué de très vives réactions.

Galtier fait sa rentrée médiatique

Surtout que l’autre actualité du soir, c’était la prise de parole de Christophe Galtier sur Canal+ pour revenir sur les accusations qui pèsent contre lui et son passage court au PSG. L’entraineur français s’est dit désormais « combattif » pour la suite, et sa détermination a visiblement tapé dans l’oeil de nombreux comptes sur X (ex-Twitter) qui ont fait le rapprochement entre un Marcelino qui provoque la colère du Vélodrome, et un Galtier qui reste un ancien joueur de l’OM au sang chaud. « Christophe Galtier va bientôt reprendre du service #OM », « Galtier à l’OM, il nous le faut très rapidement », « Galtier, c’est notre prochain entraineur à l’OM », ont souligné plusieurs internautes qui savent pourtant que Pablo Longoria a totalement confiance en Marcelino, et qu’il n’a pas l’intention de changer de coach prochainement.

Mais attention, car avec des matchs couperets contre l’Ajax, le PSG et Monaco qui se profilent, ce pourrait être un peu volcanique qu’actuellement à l’OM en cas de mauvais résultats. En ce qui concerne Christophe Galtier, son profil ne fait pas vraiment l’unanimité, surtout le fait qu’il soit passé comme entraineur du PSG et se soit porté candidat à deux reprises pour entrainer l’OL ces derniers mois. Mais la patience du peuple marseillais n’est pas vraiment de rigueur en ce début de saison.