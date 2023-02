Un mercato historique à l'OM, la Premier League applaudit

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato hivernal est officiellement clos depuis ce mardi soir. En France, l'OM se sera montré particulièrement actif pour renforcer son équipe.

Les fans de l'OM peuvent se montrer satisfaits du travail réalisé par leur club sur le marché des transferts. Pablo Longoria et son équipe ont fait quelques prouesses, notamment en renforçant le secteur offensif. A titre d'exemple, l'arrivée de Vitinha en provenance de Braga pour 32 millions d'euros a été un coup retentissant, en plus d'être la recrue la plus chère de l'OM dans toute son histoire. En plus de Vitinha, Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi ont également rejoint les rangs de l'effectif d'Igor Tudor. Au total, la direction phocéenne aura déboursé 40 millions d'euros cet hiver pour son recrutement, ce qui en fait le huitième club le plus dépensier d'Europe.

L'OM marque les esprits au mercato

Azzedine Ounahi et Vitinha seront présentés demain à 14h30 au Vélodrome. 🆕💙



(@gouffa83) pic.twitter.com/z9PCzDKpJP — BeFootball (@_BeFootball) February 1, 2023

Sportune vient en effet de dévoiler le top 10 des clubs les plus dépensiers cet hiver sur le mercato. En première position, on retrouve logiquement Chelsea avec 329,5 millions d'euros, suivi de Southampton avec 63,25 millions puis d'Arsenal avec 60,3 millions d'euros. Dans ce classement, l'OM est la seule équipe française, puisqu'on peut compter aussi avant Marseille : Bournemouth (56,2 M€), Newcastle (49,35 M€), Liverpool (42 M€) et Leeds (41,2 M€). Même derrière pointent Wolverhampton (38,51 M€) et Leicester (31 M€). Pas forcément une bonne nouvelle pour le football européen au vu du différentiel entre les montants que peuvent payer les équipes de Premiere League et le reste des grands championnats européens. En tout cas, ce sera à l'OM d'en profiter et de tirer le maximum de son recrutement, alors que la lutte pour le titre en Ligue 1 parait relancée et que la Coupe de France est un objectif affiché par le club phocéen.