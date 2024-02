Un imposteur à l’OM, Gattuso s'est fait démasquer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A force d’enchaîner les contre-performances avec l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso commence à susciter pas mal de doutes. Certains observateurs se demandent si l’entraîneur italien a vraiment les compétences pour redresser la barre, alors que son équipe ne propose pas grand-chose dans le jeu.

La statistique fait mal pour Gennaro Gattuso. Après le nul concédé à domicile contre Metz (1-1) vendredi, l’Italien n’a récolté que 21 points en 15 journées de Ligue 1. C’est tout simplement le pire total pour un coach de l’Olympique de Marseille depuis le calvaire de José Anigo en 2014. L’ancien milieu de terrain a même réussi l’exploit de surpasser Michel, très critiqué à son époque, et qui avait enregistré 23 unités en 15 matchs pendant l’exercice 2015-2016. C’est dire à quel point la situation est grave.

🗣 Gennaro Gattuso assez en colère en après-match : "Je veux dire quelque chose mais ce serait malpoli."#OMFCM pic.twitter.com/C1N9DCjRGf — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 9, 2024

Afin d’y remédier, Gennaro Gattuso a promis de hausser le ton. L’entraîneur marseillais compte retrouver sa méthode initiale et écarter les joueurs pas assez investis à son goût. Suffisant pour redresser la barre ? Pas si sûr. Pendant que certains observateurs pointent les limites de l’effectif olympien, d’autres doutent des compétences de Gennaro Gattuso. Le technicien a certes amené une autre mentalité à son arrivée en septembre dernier. Mais pour le reste, La Provence constate que l’Olympique de Marseille n’a pas la moindre identité de jeu.

La patte Gattuso toujours invisible

On se souvient évidemment du style Jorge Sampaoli, de l’énergie amenée par Igor Tudor et même du plan tenté par Marcelino. Mais quid de la patte Gennaro Gattuso ? « Pas de courses coordonnées, ni de circuits de passes préfé­rentiels ou de jeux sans ballon, une ani­mation offensive proche du néant et une rigueur défensive alarmante », écrit le journaliste du quotidien régional Jean-Claude Leblois. Et si le président Pablo Longoria s’était encore trompé dans son choix d’entraîneur ? Lui que l’on accuse déjà d’avoir affaibli l’effectif depuis l’été dernier.