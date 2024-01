Un gros mercato hivernal, l'aveu de faiblesse de l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM entend bien utiliser ce mois de janvier en terme de recrutement. Affaiblis par la CAN, les Phocéens ont besoin de nouveaux joueurs. Toutefois, pour Lionel Charbonnier, la qualité doit primer sur la quantité sous peine de compliquer les affaires olympiennes.

Un milieu de terrain voire un latéral gauche, tels sont les joueurs souhaités par Gennaro Gattuso en janvier. L'entraîneur de l'OM a insisté à plusieurs reprises sur la difficulté des prochaines semaines pour son effectif, lequel perd 7 éléments partis à la CAN. Toutefois, au vu des craintes qu'il avait exprimées, ses demandes sont finalement assez modestes. Gattuso n'est pas motivé à l'idée d'alourdir l'effectif de l'OM. Une opinion pleine de bon sens pour son ex-coéquipier aux Glasgow Rangers, Lionel Charbonnier.

Longoria doit ajuster, pas tout modifier

Sur RMC, l'ancien gardien de l'Equipe de France a analysé le mercato marseillais de janvier. Pour lui, faire un mercato léger est tout simplement logique. En effet, l'OM a déjà beaucoup de joueurs sous contrat surtout après un mercato estival intense. Impossible pour lui d'amener beaucoup de nouveaux joueurs même avec la CAN en approche. Si Pablo Longoria faisait une telle chose, il avouerait de facto avoir mal pensé son recrutement en été. Il conseille surtout à l'OM de dénicher une ou deux pépites en janvier et pas plus.

« Malgré tous les départs, il reste à Gattuso 28 joueurs. Si jamais ils recrutent, ça veut dire qu’ils reprennent 3-4 joueurs supplémentaires. Entraîner une trentaine de joueurs, tous les concerner, ça devient un casse-tête, un truc de fou ! Tu dois les garder en forme, tu peux pas les mettre de côté. T’as aussi les égos à gérer. Ce serait un aveu de faiblesse de recruter maintenant car on se dit qu’on a trop de joueurs qui partent à la CAN. Ça veut dire quoi ?! Ça veut dire qu’on n’a pas anticipé que les joueurs seraient bons ? On les a recruté pour pas qu’ils soient bons et qu’ils n’aillent pas à la CAN ? C’est un aveu de faiblesse de dire : « Ah ! Nos joueurs vont à la CAN, on n’a pas anticipé ça. On n’avait pas programmé qu’ils étaient capables d’être bons et de nous manquer au mois de janvier ». Non, c’est pas possible, je ne veux pas y croire », a t-il lâché dans l'After Foot tout en ajoutant préférer la qualité à la quantité pour l'OM. A voir si le très actif Pablo Longoria va le suivre, lui qui n'avait pas hésité à mettre 32 millions d'euros sur Vitinha il y a tout juste un an.