Un ex-Marseillais de retour, l’OL gêne les plans de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Bientôt affaibli par des départs à la Coupe d’Afrique des Nations, l’Olympique de Marseille tente de récupérer son ancien ailier Yusuf Sari. Mais le club phocéen est loin d’être seul sur ce dossier. La concurrence vient notamment de Ligue 1, avec des approches du Stade Rennais et de l’Olympique Lyonnais.

Adepte des mercatos animés, Pablo Longoria sera de nouveau actif cet hiver. Le président de l’Olympique de Marseille devra au moins compenser une partie des départs attendus pour la Coupe d’Afrique des Nations. Parmi ses internationaux africains, l’entraîneur italien Gennaro Gattuso sera probablement privé des Sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, en plus du Marocain Amine Harit. Le secteur offensif aura donc besoin de renfort. Ce qui explique pourquoi le club phocéen pense à récupérer Yusuf Sari (25 ans).

❗️Adana Demirspor est en défaut de paiement (salaires) depuis le début de la saison, plusieurs joueurs souhaitent partir.

🔹Yusuf Sari intéresse Lyon et Toulouse. À l’OL on réfléchit à formuler une offre prochainement

🔹Le Dynamo Moscou propose environ 5M€ pour Andreaw Gravillon pic.twitter.com/u41kE6W2Ko — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 10, 2023

Depuis son départ en 2019, l’ancien Marseillais, qui n’avait disputé qu’un seul match avec l’équipe première, a davantage brillé en Turquie. On parle maintenant d’un international turc (4 sélections) qui, après son passage à Trabzonspor, fait désormais le bonheur de l’Adana Demirspor. Ses performances (2 buts et 7 passes décisives cette saison) ont convaincu l’Olympique de Marseille de sa progression. Mais à en croire le président du club turc Murat Sancak, Yusuf Sari a beaucoup d’autres courtisans, y compris en Ligue 1.

Rennes également intéressé

« Il y a des offres très sérieuses concernant Yusuf Sari, a révélé le patron de l’Adana Demirspor à TRT Spor. Il y a une offre d’une équipe de Russie et de France. Ça vient d’Italie. Le Zénith le veut très sérieusement. Il y a Marseille, il y a Rennes, il y a l’OL aussi. Si je trouve que cela en vaut la peine, je l’enverrai. S’il trouve que ça vaut le coup, s’il veut y aller aussi, ce serait une grosse erreur de le garder. Son moral se dégradera et ses performances baisseront. Vous avez trouvé l’argent, il gagnera de l’argent, et on gagnera de l’argent aussi. Laissez-le partir, laissez-le être heureux et laissez le club être heureux. » Si Yusuf Sari en a gardé de bons souvenirs, l’OM pourrait bénéficier d’un avantage.