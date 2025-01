Un départ en défense, l’Allemagne sauve l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite se séparer de plusieurs défenseurs devenus indésirables cet hiver. Lilian Brassier est notamment poussé vers la sortie par le club olympien et les courtisans ne manquent pas pour l’ancien Brestois.

Recruté l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat automatique à 11 millions d’euros, Lilian Brassier est déjà sur le départ à l’Olympique de Marseille. Le défenseur français de 25 ans n’a pas du tout convaincu Roberto De Zerbi durant ses premières semaines en Provence et son temps de jeu a été réduit à néant depuis plusieurs matchs. Murillo, Balerdi, Kondogbia mais aussi Cornelius sont devant lui dans la hiérarchie des défenseurs centraux et l’idée d’un départ a été accepté par toutes les parties concernées en ce mois de janvier.

Rennes : Sampaoli valide ce renfort venu de l’OM https://t.co/00QyF0159j — Foot01.com (@Foot01_com) January 5, 2025

Ciblé par Rennes et Nice en Ligue 1, l’ex-taulier de Brest a également des courtisans à l’étranger puisque Villarreal ou encore Leicester sont intéressés. Mais à en croire les informations de Sky Sports, confirmées par Foot Mercato, la Bundesliga est également sur les rangs pour récupérer un joueur à relancer. C’est ainsi que ces dernières heures, le Borussia Mönchengladbach a pris la température auprès de l’OM et de Lilian Brassier pour connaître les conditions d’un potentiel transfert.

Lilian Brassier a la cote en Bundesliga

L’actuel huitième de la Bundesliga est très intéressé par le joueur olympien afin de compenser un départ de Nico Elvedi ou de Ko Itakura, deux joueurs susceptibles de faire leurs valises lors de ce mercato d’hiver. En Allemagne, une seconde formation est intéressée, à savoir Wolfsburg. Autant dire que les intérêts ne manquent pas pour Lilian Brassier et l’offre tant espérée par l’OM pourrait venir de Bundesliga, un championnat qui raffole des joueurs français et qui arrive surtout à les faire briller depuis une dizaine d’années maintenant. Reste maintenant à savoir si cette destination sera celle privilégiée par Lilian Brassier, qui ne s’imagine plus à Marseille où l’aventure aura donc été de courte durée pour lui.