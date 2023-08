Un deal à la sauce NBA et Longoria fait une grande annonce

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Quelle fin de mercato pour l'OM ? Au moins deux, voire trois mouvements sont attendus dans les prochaines heures.

L’Olympique de Marseille et le FC Lorient négocient toujours pour une opération assez inédite, puisque deux joueurs pourraient se croiser dans le cadre de transferts pour se remplacer mutuellement, digne du basket américain. Bamo Meïté est déjà d’accord pour rejoindre l’OM en provenance du club breton. Il restait quelques détails pour que Isaak Touré fasse le voyage dans le même sens, mais le grand défenseur est en train de valider son arrivée chez les Merlus, là aussi dans le cadre d’un transfert qui serait plus proche d’un échange en réalité. En conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé que les discussions avançaient à ce niveau.

Longoria laisse la porte ouverte à une surprise

𝘿𝙚 𝙋𝙖𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙖̀ 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙖𝙡𝙞𝙖 🇵🇦x🔵⚪️ pic.twitter.com/ERIqtY2CjL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2023

Et bien évidement la fenêtre du mercato étant encore ouverte pour plus de 24 heures, l’interrogation suivante était sur une éventuelle dernière recrue, ou un dernier départ, lors de l’ultime ligne droite. « Je confirme les discussions entre l’OM et Lorient pour Touré - Meïté. Cette opération pourrait être la dernière du marché. Je ne peux pas vous dire ce qu’il se passera demain, je n’ai pas de boule de cristal », a livré le dirigeant espagnol, qui adore cacher son jeu sur le marché des transferts, et ne ferme donc totalement aucune porte pour ajuster encore un peu son effectif qui a déjà été très grandement transformé cet été. En tout cas, il devrait donc y avoir au moins deux départs : Guendouzi et Touré, et une arrivée, Meïté, dans cette ultime ligne droite.