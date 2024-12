Un club ami vient sauver l’OM d’un flop à 12 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour 12 millions d’euros par l’OM à Watford l’été dernier, Ismaël Koné est loin de faire vibrer Roberto De Zerbi pour le moment. Un départ de l’international canadien dès le mois de janvier est une option.

Il y a six mois, l’arrivée d’Ismaël Koné avait suscité un réel enthousiasme à l’Olympique de Marseille. Certes, le milieu de terrain de 22 ans venait d’un club de Championship, à savoir Watford. La prudence était donc de mise, mais l’optimisme aussi car en parallèle, Ismaël Koné multipliait les très bonnes performances avec la sélection du Canada. L’OM pensait avoir mis la main sur l’un des milieux de terrain les plus prometteurs en Europe… ce qui ne s’est pas encore confirmé. Il est trop tôt pour dire que Koné est un flop et que cela est définitif, mais l’acclimatation du joueur est plus difficile que prévue.

La preuve, il est désormais derrière Hojbjerg, Rongier, Rabiot, Kondogbia mais aussi Nadir dans la hiérarchie des milieux de terrain. Roberto De Zerbi attend plus de son international canadien et pourrait accepter son départ en prêt pour six mois lors du mercato hivernal. Selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants de la Lazio Rome ont manifesté leur intérêt pour récupérer le joueur formé à Montréal. Le média italien précise que les relations sont excellentes entre Pablo Longoria et les dirigeants romains, notamment après les transferts de Mattéo Guendouzi ou encore de Samuel Gigot.

Ismaël Koné vers un prêt à la Lazio Rome ?

Les relations très fluides entre les deux parties pourraient donc faciliter l’opération et permettre à Ismaël Koné de retrouver du temps de jeu lors de la seconde partie de saison. Un deal dont l’OM pourrait également sortir gagnant si au bout du compte, Koné parvient à se relancer dans l’optique de la saison prochaine… ou d’une potentielle vente. La situation ne peut en tout cas pas s’éterniser pour le numéro 51 de l’Olympique de Marseille, qui aspire à jouer beaucoup plus et qui n’a plus disputé la moindre minute depuis le 8 novembre dernier et la réception de l’AJ Auxerre.