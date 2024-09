Un champion du monde a failli débarquer à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM n'a écarté aucune piste pour renforcer son noyau et contenter Roberto de Zerbi. Au milieu, les Phocéens ont envisagé le transfert de Thomas Lemar cet été. Mais, la stratégie marseillaise s'est vite heurtée au salaire du Français.

Performant en ce début de Ligue 1, l'OM a vraiment une équipe compétitive. Il faut dire que Pablo Longoria a été efficace au mercato. Il a attiré Roberto de Zerbi sur le banc, Mason Greenwood en attaque, Pierre-Emile Hojbjerg au milieu et Geronimo Rulli dans les buts notamment. Des beaux noms au talent indéniable. Cependant, l'OM aurait pu faire encore mieux. Les Phocéens ont envisagé de transférer Thomas Lemar en provenance de l'Atlético Madrid. Le champion du monde 2018 n'est plus désiré chez les Colchoneros mais il possède une belle cote en Ligue 1.

L'OM laisse Lemar aux Saoudiens

En plus de Marseille, Monaco était aussi sur les rangs pour rapatrier son ancien milieu de terrain selon TodoFichajes. Le média espagnol révèle que l'OM était proche de signer Lemar au moment où Jonathan Clauss se cherchait un nouveau club. Un échange Clauss-Lemar était dans les tuyaux mais il n'a finalement jamais abouti. L'un des points de blocage dans ce dossier a été le salaire de Thomas Lemar, lequel perçoit 271 000 euros par mois. Avec les charges françaises, cela aurait coûté plus de 500 000 euros par mois à l'OM. Une somme insupportable sans coupe d'Europe à disputer.

En plus, Clauss a préféré rejoindre Nice et Franck Haise, rendant cette option illusoire. A l'instar de l'OM, les autres formations européennes intéressées ont été refroidies par le salaire de Thomas Lemar. Ainsi, l'international français n'a plus qu'une porte de sortie au mercato : l'Arabie Saoudite où certains clubs lui font les yeux doux. C'est cela ou rien pour Lemar puisque Diego Simeone l'a écarté quasi définitivement à l'Atlético. Sous contrat jusqu'en 2027, le Français aura du mal à supporter un loft pendant les trois prochaines années.