Un cadeau empoisonné évité, l'OM a eu chaud

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a terminé son marché des transferts estival par une petite frustration. Ismaël Bennacer, qui était chaud pour venir à Marseille, n'est finalement pas venu renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi.

L'OM a fait fort cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen s'est considérablement renforcé et va pouvoir aborder cette saison avec sérénité et ambition. Petite ombre au tableau cependant, la non-venue d'Ismaël Bennacer dans les dernières heures du mercato. L'international algérien était pourtant chaud pour venir mais aucun accord n'a été trouvé entre l'OM et l'AC Milan. Un dossier néanmoins toujours ouvert pour l'hiver prochain, même si Marseille aurait bien voulu recruter un joker. Mais pour ce faire, il faut que ce dernier soit libre de tout contrat ou ait une licence en France, ce qui n'est pas le cas de Bennacer. Si cet échec rend amers pas mal de fans et observateurs phocéens, pour Christophe Maussin de CM Football, Bennacer n'aurait pas dû être une priorité pour la direction phocéenne.

Bennacer à l'OM, attention à la catastrophe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ismaël Bennacer (@ismaelbennacer)

Sur le plateau de Football Club de Marseille, le consultant a en effet indiqué concernant Ismaël Bennacer : « J'ai une approche double sur Bennacer. Evidemment, s'il avait signé, j'aurais été très content. C'est un excellent joueur, polyvalent sur le côté gauche avec de l'expérience. Il peut apporter quelque chose et ça va matcher. Mais est-ce que c'est le poste où l'on a vraiment besoin de quelqu'un sur ce mercato ? Pour moi, non. Oui pour Bennacer mais un point d'interrogation sur ses blessures aussi ». Selon certains échos, l'OM pourrait tenter de nouveau sa chance pour l'Algérien dès cet hiver. Cela devrait dépendre de la dynamique phocéenne. Pour le moment, tout va bien et Roberto De Zerbi a réussi ses débuts avec sa nouvelle équipe. Outre Bennacer, le profil d'Adrien Rabiot circule aussi ces derniers jours sur la Canebière.