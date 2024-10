Un autre titi du PSG approché, l’OM s’est fait recaler

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En manque de temps de jeu au Milan AC, Yacine Adli a choisi de partir en prêt à la Fiorentina cet été. Le milieu de terrain avait la possibilité de rejoindre l’Olympique de Marseille. Mais son attachement au Paris Saint-Germain a représenté un obstacle.

Une trahison pour certains, un acte courageux pour d’autres… Une chose est sûre, c’est qu’Adrien Rabiot n’a pas choisi la facilité. Un joueur formé au Paris Saint-Germain s’expose à de sévères critiques en rejoignant le rival marseillais. Peu sont ceux qui auraient pris une telle décision. Prenons l’exemple de Yacine Adli qui a été contacté par l’Olympique de Marseille cet été. Mais le milieu sous contrat avec le Milan AC a privilégié un prêt à la Fiorentina par attachement à son club de cœur.

🚨 Yacine Adli : « Pour moi, Neymar est beaucoup plus SUPÉRIEUR à Ronaldinho. Neymar, il est juste un peu en dessous de Messi et Ronaldo ».



(@ZackNaniProd) pic.twitter.com/45xWSyaC69 — BeFootball (@_BeFootball) October 16, 2024

« Je me suis dit que ça allait être une nouvelle opportunité, et qu’il fallait maintenant bien choisir la destination, a raconté le Franco-Algérien au streamer Zack Nani. J’ai des offres au Qatar, etc, mais ce n’était pas ce que je voulais, pas la ligne directrice que je voulais prendre. J’ai eu plusieurs propositions et j’ai tranché en faveur de la Fio parce qu’il y avait vraiment tout de réuni. Ils ont montré un intérêt peu commun, et ils ont vraiment montré qu’ils étaient prêts à tout pour me prendre. J’ai eu d’autres projets sportifs, plusieurs propositions aussi en Angleterre. Et la plus forte qui est venue en fin de mercato, c’était Marseille. »

« En tant que Parisien… »

« Je connais bien l’entourage de De Zerbi, je savais que je lui plaisais depuis un petit moment. Il m’a appelé et la première chose qu’il m’a demandée, c’est si c’était possible, pour moi, de venir à l’Olympique de Marseille, s’est souvenu Yacine Adli. Je lui ai répondu que pour moi, c’était impossible, en tant que Parisien. J’ai aussi une très bonne relation avec Medhi Benatia, j’ai beaucoup parlé avec lui, et leur discours à tous les deux et leur projet sont vraiment dingues. Ce qui a freiné, c’était que ce soit Marseille, en tant que Parisien, et en ayant joué à Bordeaux, c’était vraiment difficile d’aller jouer à Marseille. Mais en tout cas, je suis persuadé que ces deux mecs-là, le boulot qu’ils sont en train de faire, c’est costaud. » Les supporters parisiens apprécieront.