Un attaquant du Barça à l’OM, De Zerbi est chaud

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé la venue de Mason Greenwood pour son couloir droit, l’OM cherche un renfort à gauche de son attaque. Dirigé par Roberto De Zerbi à Brighton l’an passé, Ansu Fati est ciblé.

Avec les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg, le mercato estival de l’Olympique de Marseille est bien lancé. Sur le papier, toutes les recrues sont prometteuses et le puzzle de Roberto De Zerbi commence doucement à prendre forme. Néanmoins, il manque encore un paquet de recrues pour que le coach italien soit satisfait à 100%. Un gardien doit encore être recruté, tout comme un avant-centre et un ailier gauche. Pour ce poste d’offensif sur le côté, le nom de Hwang Hee-chan (Wolverhampton) est évoqué et le Sud-Coréen est présenté comme la priorité absolue de Roberto De Zerbi. Mais pour l’instant, les Wolves ne sont pas vendeurs, malgré une offre estimée à 20 millions d’euros soumise par l’OM il y a quelques jours.

Si la piste venait à être trop compliquée, le club phocéen pourrait lâcher l’affaire et a d’ores et déjà identifié son plan B. Selon les informations du Quotidien du Sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille pensent à Ansu Fati. Prêté par le FC Barcelone à Brighton l’an passé, l’international espagnol a évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le contact entre les deux hommes est positif et l’entraîneur marseillais apprécie le profil du natif de Bissau. Sa saison en Premier League l’an passé n’a pourtant pas été une franche réussite avec 30 matchs toutes compétitions confondues pour un total famélique de 4 buts et 1 passe décisive.

Ansu Fati plan B de l'OM derrière Hwang ?

Remplaçant le plus souvent, Ansu Fati n’était pas un titulaire de Roberto De Zerbi, ce qui n’empêche que le coach de l’OM est convaincu par le potentiel du joueur. Surtout, il y a ici une superbe opportunité pour Marseille de recruter un attaquant prometteur, encore très jeune et surtout à moindre prix. Malgré un contrat jusqu’en 2027, Ansu Fati ne sera pas retenu par le Barça, qui doit libérer de la masse salariale pour vite boucler la venue de Nico Williams en provenance de l’Athletic Bilbao. La question est maintenant de savoir si Ansu Fati est uniquement un plan de secours ou si l’OM est susceptible de vite accélérer pour le recruter. Les prochains jours nous le dirons, Roberto De Zerbi ayant fait savoir à Pablo Longoria qu’il souhaitait aller très vite lors de ce mercato pour disposer de son effectif définitif le plus tôt possible.