Tudor et son effectif, il y a un bug XXL à l'OM !

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a enchainé samedi soir contre le RC Lens une troisième défaite consécutive en Ligue 1. Une mauvaise série qui a expulsé les Phocéens du podium.

A Marseille, l'heure est quelque peu à l'inquiétude. La troisième défaite de rang en Ligue 1 face au RC Lens a pointé du doigt des carences constantes chez les Phocéens. Et rien de bien rassurant alors que les hommes d'Igor Tudor vont continuer d'enchainer les rencontres avant la pause liée à la Coupe du monde au Qatar. Dès mercredi soir, l'OM devra se remobiliser pour tenter de faire un résultat face à Francfort en Ligue des champions. Un match très important concernant la qualification pour les huitièmes de finale et qui pourrait encore laisser des traces. De quoi se montrer pessimiste pour l'Olympique de Marseille ? Elton Mokolo a donné son avis sur le sujet.

L'OM, un diagnostic pas si grave ?

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 💙



Vous étiez plus de 5️⃣9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ à soutenir nos Olympiens hier soir à l’@orangevelodrome 🗣 pic.twitter.com/3mX2FPG4gI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 23, 2022

Sur Eurosport, le consultant a en effet indiqué que la manière de jouer phocéenne était porteuse d'espoirs malgré la mauvaise dynamique. « On sait qu'à l'OM, dès qu'on gagne trois matchs d'affilée, on se dit qu'on va jouer le titre et quand on perd trois matchs, on va se dire que c'est la fin du monde. Il faut quand même regarder de plus près la nature des matchs. Pour moi, le seul véritable accroc, c'est Ajaccio. Tu mènes un à zéro et tu finis par perdre alors que c'est un candidat au maintien. Ensuite, le PSG, c'est une défaite classique. Là face à Lens, tout le monde est unanime pour dire que Marseille a fait un très bon match. (...) J'entends que pour les détracteurs de l'OM, les résultats ne sont pas bons. Mais au regard de la qualité de jeu, j'ai quand même envie d'être optimiste », a notamment indiqué Elton Mokolo, avant de néanmoins déplorer le fait que l'OM n'avait aucun attaquant de métier dans son effectif. « Il n'y a pas de buteurs. Il n'y a qu'un seul joueur qui a mis une dizaine de buts en championnat, c'est Alexis Sanchez. Il faut trouver ce buteur, ce grand attaquant pour aller en Ligue des champions. (...) Je suis curieux de voir ce que va faire Tudor ». Bamba Dieng, numéro 9 de formation, pourrait bel et bien avoir du temps de jeu dans les prochaines semaines, mais seulement en championnat, n'étant pas inscrit sur la liste en Ligue des champions.