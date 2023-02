Tudor a envoyé l’OM droit dans le piège du PSG

Dans : OM.

Surclassé par le Paris Saint-Germain (0-3) dimanche, l’Olympique de Marseille a notamment été dominé sur le plan tactique. L’entraîneur Igor Tudor a conservé sa philosophie ambitieuse face à des Parisiens mieux armés que lors du précédent Classique.

Igor Tudor n’a absolument aucun regret. Après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain dimanche en Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille assume son plan de jeu ambitieux. C’est avec cette philosophie offensive que les Marseillais avaient battu leurs rivaux en Coupe de France (2-1). Mais cette fois, la profondeur amenée par le retour de Kylian Mbappé a changé la donne.

Une physionomie pressentie par Marc Libbra, persuadé que le club phocéen et certains observateurs se sont montrés trop confiants. « A l'arrivée, j'ai envie de dire que Paris a remis un peu d'ordre en disant : "On est là, on est premiers, maintenant battez-vous pour la deuxième place." Mais c'était prévisible, a commenté le consultant d’Europe 1. Tous les gens qui se sont enflammés et qui pensaient que Marseille pouvait les perturber... Et même si Marseille avait battu Paris, il y aurait encore eu deux points d'avance pour Paris et il reste 13 journées. »

Pour l’ancien Marseillais, Igor Tudor aurait dû adopter une stratégie plus prudente. « A un moment donné, je crois qu'il faut rester à sa place, a-t-il conseillé. Quand vous n'avez pas Chancel Mbemba et Samuel Gigot, qui sont des joueurs hyper importants, et que vous partez à l'assaut d'une équipe de Paris conquérante qui va vous attendre sur des une-deux et qui va vous prendre dans le dos, c'était courageux et audacieux, mais malheureusement ça ne fait pas la différence. »

L'OM aurait pu en prendre plus

Au contraire, le score aurait pu être plus sévère selon lui. « Il n'y a que 3-0, mais quand on voit le nombre d'occasions et la relation entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, il peut y avoir 5, 6 ou 7-0 et il n'y a rien à dire. Quand vous ne pouvez pas gérer... Valentin Rongier avait été très bon en Coupe mais il a été inexistant, Jordan Veretout aussi, les milieux parisiens ont pris le dessus. Ça a presque été trop facile pour Paris, ça a été gênant. Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont amusés », a critiqué Marc Libbra, déçu des Olympiens.