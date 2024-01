Trop d’émotions à l’OM, Ndiaye justifie son retour raté

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De retour à l’Olympique de Marseille après un passage par le centre de formation, Iliman Ndiaye vit un rêve dans la cité phocéenne. Le milieu offensif a ressenti de vives émotions. Ce qui explique selon lui sa première partie de saison compliquée.

L’annonce de l’Olympique de Marseille avait fait le buzz. En août dernier, le club phocéen avait officialisé le retour d’Iliman Ndiaye à travers une vidéo retraçant l’histoire du milieu offensif. Pendant ses années de formation, le natif de Rouen était passé par le centre de formation olympien, avant de rêver d’un retour par la grande porte durant de nombreuses années. Cet objectif atteint, Iliman Ndiaye n’a malheureusement pas répondu aux attentes en première partie de saison. L’international sénégalais s’est laissé submerger par les émotions.

𝗜𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲, 𝗱𝘂 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 💭



Le milieu offensif sénégalais 🇸🇳 rejoint l’OM en provenance de Sheffield United#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/WIsBgH0uBQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023

« Comment j'ai géré mon retour à l'OM ? Bien sûr, il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers mois, a confié le Marseillais à Get French Football News. Maintenant ça s'est un peu calmé et je suis plus concentré. Les émotions étaient intenses. Evidemment, c'est un rêve d'enfant de jouer pour l'Olympique de Marseille. Bien sûr, j'avais déjà joué pour eux avant, mais jouer au stade, devant tous les supporters, c'était incroyable. Mais maintenant, j'ai dû mettre mes émotions de côté et me concentrer vraiment sur mon football en général à Marseille. Je suis vraiment concentré, j'ai le sourire. Je suis plus prêt que jamais. »

La CAN pour se relancer

Seulement auteur d’un but et de trois passes décisives en Ligue 1, Iliman Ndiaye a conservé sa place chez les Lions de la Téranga. Le voilà prêt à disputer la Coupe d’Afrique des Nations, une compétition qui pourrait le relancer en club d'après ses déclarations accordées à RMC. « Je pense vraiment que ça peut faire du bien. A chaque fois que je reviens de sélection, je me sens un peu plus à l’aise quand je joue. Donc oui, je pense que ça va faire du bien », a positivé l’ancien joueur de Sunderland, conscient de ses difficultés au sein de son club de cœur.