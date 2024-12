Trois recrues au mercato d'hiver, l'OM accélère

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM tourne bien en cette première partie de saison. De quoi reposer Pablo Longoria pendant le mercato hivernal ? Pas vraiment. Roberto de Zerbi demande trois joueurs supplémentaires.

Cette année, l'Olympique de Marseille va vivre une fin d'année plutôt tranquille. Les Marseillais respectent leurs temps de passage concernant le podium et la Ligue des champions. Au-delà des 30 points glanés en 15 matchs, le club phocéen répond présent dans le jeu. Les prestations collectives sont de plus en plus cohérentes avec un effectif équilibré et bien guidé par Roberto de Zerbi. L'Italien apprécie l'équipe dont il dispose mais il n'est pas contre quelques renforts supplémentaires. Il a d'ailleurs ciblé trois profils différents à recruter pour son président Pablo Longoria.

Sildillia, Kiwior et Yuksek visés par l'OM

Aux yeux de De Zerbi, Marseille a besoin d'un latéral polyvalent, d'un défenseur central de plus et d'un milieu de terrain capable de faire du jeu. Selon Le Quotidien du Sport, la direction phocéenne travaille déjà pour satisfaire son technicien. Elle a identifié trois joueurs susceptibles de venir sur la Canebière, en transfert définitif ou en prêt. Le premier n'est autre que le latéral français de Fribourg Kiliann Sildillia, déjà suivi cet été après son tournoi olympique. En défense centrale, l'OM veut par ailleurs s'offrir le Polonais d'Arsenal Jakub Kiwior.

Le dernier homme convoité et pour qui l'OM pourrait accélérer est le milieu turc de Fenerbahçe Ismail Yuksek. Respectivement âgés de 22, 24 et 25 ans, ces trois joueurs représentent de vrais paris d'avenir pour l'Olympique de Marseille. Ces arrivées doivent aussi permettre de renouveler l'effectif phocéen puisque Pablo Longoria veut se débarrasser de plusieurs éléments : Bamo Meïté, Amine Harit, Pol Lirola ou encore Lilian Brassier sont régulièrement cités sur le départ. Ces ventes devront obligatoirement accompagner les achats pour une question d'équilibre, financier bien sûr mais aussi humain, dans un vestiaire plus soudé que jamais.