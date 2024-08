Trois recrues à l'OM, Longoria va frapper

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La fin du mercato approche à grands pas mais pour l’OM, de nombreux mouvements sont encore attendus. Dans le sens des départs mais aussi dans celui des arrivées, avec trois recrues encore envisagées.

A quatre jours de la fin du mercato estival, les dossiers sont encore nombreux sur le bureau de Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille, épaulé par Mehdi Benatia, a déjà beaucoup travaillé durant l’été en faisant venir dix joueurs… mais ce n’est pas fini. Cette fin de mercato devrait surtout être marquée par le départ de plusieurs joueurs indésirables qui ont été placés dans le loft au début de l’été. C’est notamment le cas de Samuel Gigot, Jordan Veretout ou Chancel Mbemba, qui pourraient faire leurs valises dans les jours à venir.

Faire craquer l'OM, Veretout affiche ses ambitions https://t.co/3u9OBa07jF — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2024

Ces départs sont d’ailleurs indispensables pour l’OM dans l’optique de faire venir de nouveaux joueurs selon L’Equipe, qui affirme que Marseille est toujours bouillant sur deux dossiers en particulier. Le premier n’est autre que celui menant à Neal Maupay, l’avant-centre d’Everton, perçu en interne comme le concurrent parfait à Elye Wahi. En parallèle, Marseille est toujours très intéressé par Kiliann Sildillia, mais l’arrivée de l’international espoirs français de Fribourg ne se concrétisera que si des départs interviennent en défense.

Un défenseur, un milieu et un attaquant à l'OM ?

On pourrait alors penser qu’au mieux, Marseille accueillera deux recrues d’ici à samedi soir, mais une surprise de plus n’est pas impossible selon le compte insider La Tribune OM, qui mise de son côté sur deux… ou trois arrivées, à condition bien sûr que l’opération dégraissage se déroule comme prévu. Dans le détail, notre confrère dévoile sur X que l’Olympique de Marseille aimerait recruter un avant-centre et un latéral droit (Maupay et Sildillia, comme indiqués par L’Equipe) mais aussi un milieu de terrain, à condition que l’indésirable Jordan Veretout trouve un point de chute. Les prochaines heures seront donc bouillantes à l’Olympique de Marseille, où Mehdi Benatia et Pablo Longoria devraient passer les quatre prochains jours au téléphone et sans beaucoup dormir pour offrir le 31 août à minuit l’effectif le plus compétitif et cohérent à l’exigeant Roberto De Zerbi.