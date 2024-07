Trois gardiens ciblés, l’OM prépare une surprise ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le championnat débute dans trois semaines et Roberto De Zerbi ne sait toujours pas qui sera son gardien à l’OM. Pau Lopez est toujours sur le départ mais pour l’instant, on ignore l’identité du successeur de l’Espagnol.

Le dossier du gardien de but est un feuilleton qui commence à inquiéter les supporters de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que pour l’instant, on ne voit rien venir du côté de la cité phocéenne, tandis que Pau Lopez a été placé dans le loft par l’état-major de l’OM. Le gardien espagnol était proche de rejoindre Côme, mais un désaccord de dernière minute a fait capoter le transfert de l’ancien gardien de l’AS Roma. Malgré cela, Pau Lopez est toujours sur le départ puisque Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui à l’avenir. Pour le remplacer, la piste Alvaro Valles était prioritaire, mais le gardien de Las Palmas a rejeté la proposition olympienne.

Wellenreuther est un plan B, l'OM a une piste secrète ! https://t.co/dXxeJLjoDJ — Foot01.com (@Foot01_com) July 25, 2024

Ces dernières 48 heures, un nouveau nom a été sorti du chapeau, celui de Timon Wellenreuther, gardien allemand de 28 ans, champion des Pays-Bas avec Feyenoord cette saison. Méconnu par le grand public en France, Wellenreuther est une cible sérieuse de l’état-major de l’OM et qui fait globalement l’unanimité en interne, de Mehdi Benatia à Pablo Longoria en passant bien sûr par Roberto De Zerbi. Mais dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend qu’il n’est pas acté pour autant que l’actuel gardien de Feyenoord soit le successeur de Pau Lopez à Marseille.

L'OM négocie avec trois gardiens

Et pour cause, le journal nous apprend que deux autres pistes sont menées en parallèle par le board marseillais. Des dossiers également avancés puisque des négociations sont évoquées pour ces deux autres pistes de l’Olympique de Marseille, qui discute donc avec trois gardiens au total. La question est maintenant de savoir qui sera l’heureux élu. Ces derniers jours, le nom de Brice Samba a été évoqué, mais les positions de Lens et de l’OM étaient encore éloignées. Chez les supporters olympiens, un nom fait quasiment l’unanimité, celui de Guillaume Restes. Le gardien de Toulouse, brillant au Vélodrome avec la France olympique contre les Etats-Unis mercredi soir, est peut-être dans les gardiens ciblés par l’OM, qui sait. Roberto De Zerbi espère en tout cas que ce dossier se décantera rapidement afin de pouvoir inculquer à son futur gardien ses principes de jeu.