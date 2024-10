Triste nouvelle, une figure du foot marseillais assassinée

Vendredi 4 octobre, Nessim Ramdane, père de famille et supporter de l'OM, a tragiquement perdu la vie, assassiné au volant de sa voiture. Sa disparition provoque une énorme vague d'émotion dans la cité phocéenne.

Nessim Ramdane laisse derrière lui des jumeaux de 11 ans et une fille de 4 ans. Le jeune homme de 37 ans a perdu la vie vendredi 4 octobre aux alentours de 4h30 du matin alors qu'il était à bord de sa voiture. Comme le révèle ces dernières heures La Provence, Nessim Ramdane aurait été une victime innocente, assassiné par un individu de 14 ans se revendiquant de la DZ Mafia, réseau de narcotrafiquants à Marseille. Sans histoire et réputé pour son amour du football, il a même évolué au sein du club du Carnoux Football Club. Nessim Ramdane s'était lancé récemment comme VTC dans la cité phocéenne.

Après Adel Santana Mendy le 23 décembre 2022, le football amateur marseillais perd de nouveau un joueur respecté et aimé. Nessim Ramdane, comme Adel, victime gratuite de tueurs de plus en plus jeunes au service des barons du narcotrafic. La tristesse est infinie https://t.co/ZDUOKRkliO