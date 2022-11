Tottenham tend un énorme piège à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est le grand jour pour l'OM face à Tottenham. Seule la victoire permettra aux Marseillais de continuer l'aventure, mais les Spurs ont un plan bien huilé pour gâcher la fête au Vélodrome.

« Ça sera le match de l’année parce qu’il a une importance particulière. Avec une victoire, on passe. Et ce serait incroyable compte tenu des dernières campagnes du club en Ligue des Champions ». Igor Tudor n’a pas mâché ses mots avant le match de ce mardi soir face à Tottenham. L’OM va jouer très gros et va devoir réaliser l’exploit de battre les Spurs pour continuer l’aventure en Ligue des Champions. La performance serait énorme sachant que le club londonien est une toute autre machine que l’OM, avec des joueurs confirmés à tous les postes, et des stars en attaque. Mais en dépit de cet effectif convaincant, les performances sur le terrain ne sont pas forcément à la hauteur, au niveau des résultats comme du jeu pratiqué. Les Marseillais s’en étaient rendus compte à l’aller, se laissant endormir par le rythme mollasson des Anglais, assez inhabituel pour des formations de Premier League. Cela avait fini par coûter la victoire aux troupes de Dimitri Payet, qui avaient longtemps tenu le ballon avant de se faire prendre par surprise.

Tottenham rêve d'endormir l'OM

Un scénario similaire est malheureusement à craindre pour ce mardi soir au Vélodrome. En effet, les indices sont nombreux pour laisser penser que Tottenham ne va pas partir à l’abordage même si la qualification des Spurs est aussi en jeu. Antonio Conte aura beau être en tribunes, il n’y aura pas de révolution et Tottenham sera de nouveau « boring » comme l’explique Jean-Luc Arribart, consultant Premier League sur Canal+. « Je ne me régale pas du tout avec eux. C’est une équipe organisée, compacte, qui accepte de subir pour contrer et occupe bien le terrain. Chacun fait ce qu’il a à faire. Pourtant, quand on voit cet effectif… C’est dommage de se contenter de ça mais ça a réussi à Conte dans sa carrière », a livré le consultant dans La Provence.

Tottenham va donc sagement attendre que l’OM tombe dans le piège, surtout que les Anglais ont un énorme avantage. Un nul suffirait à leur bonheur pour se qualifier, et c’est une raison de plus pour ne pas partir à l’abordage. Selon L’Equipe, les Spurs vont décider de partir sur un rythme très prudent au début de match, quitte à forcer les Marseillais à se livrer pour mieux les contrer. Un scénario écrit d’avance qu’Igor Tudor va devoir déjouer, malgré un Vélodrome amputé d’une partie de ses supporters en raison d’un huis-clos dans le virage Nord.