This game is over... Le Vélodrome frappe Evra à sa manière

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche, près de 50.000 spectateurs assistent à la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Malherbe de Caen au Stade Vélodrome. Si l’ambiance n’est pas hostile à l’égard des joueurs phocéens, les Fanatics ont tenu à rappeler à Patrice Evra à quel point le geste de ce dernier au Portugal jeudi dernier était inacceptable.

« Amour du maillot, respect des supporters et professionnalisme : c’est trop demander ? » pouvait notamment lire à l’échauffement avant le début du match entre l’OM et Caen. « This game is over » était également affiché dans les travées d’un Stade Vélodrome sans doute rassuré par l’état d’esprit des joueurs olympiens au regard du premier acte face aux Normands.