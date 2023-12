Thionville-OM ‍: Le marché noir explose, les supporters en colère

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pour le match de Coupe de France entre Thionville et l'OM, le processus de vente des billets a eu le don d'agacer les suiveurs marseillais. Les fans du FC Metz ont pu prendre jusqu'à neuf places chacun pour garnir le stade et éviter une razzia olympienne.

C’est la trêve pour les clubs professionnels et amateurs, mais la reprise promet d’être savoureuse pour les deux mondes du football avec les fameux 32e de finale de la Coupe de France. Recevoir le PSG, l’OL ou l’OM est un rêve pour tout club amateur et ils ont été gâtés lors du tirage au sort. Ainsi, le Thionville Lusitanos a tiré le gros lot avec la réception du club marseillais. De quoi mettre la ville en ébullition, et assurer un spectacle garanti pour le maximum de personnes avec le déroulement du match au Stade Saint-Symphorien de Metz, où 28.000 personnes peuvent prendre place. Ce vendredi, c’était l’ouverture de la billetterie au grand public, mais aucun billet ou presque n’a trouvé preneur chez les Marseillais. Dès les premières minutes, les files d’attentes se sont multipliées pour voir afficher toutes les tribunes complètes en peu de temps. De quoi faire enrager les supporters ou sympathisants de l'OM, qui se sont plaints d’une fausse opération grand public sur les réseaux sociaux.

Une billetterie ouverte, très peu d'heureux

Car dès le début de la semaine, l’offre du District de Moselle permettant aux licenciés d’avoir une place à l’occasion d’une vente flash sur 24 heures pour écouler 2000 billets a explosé les compteurs. Selon le district de Moselle, tout a du être arrêté au bout de quelques heures seulement, avec 2500 billets écoulés et des clubs qui réservaient jusqu’à 250 places. Le problème, comme l’explique le journal local Le Républicain Lorrain, c’est que des places étaient déjà disponibles au marché noir avant même l’ouverture de la billetterie au grand public, laissant entendre que des « petits malins » avaient profité de ce système pour prendre un maximum de billets, et les revendre à deux ou trois fois le prix. Ensuite, ce jeudi, l’ouverture de la billetterie aux abonnés du FC Metz avait permis de faire une razzia, toutes les tribunes étaient ouvertes à des prix abordables, de 15 à 25 euros. Et chaque abonné pouvait prendre jusqu’à neuf billets. Il faut dire que les organisateurs tablaient au départ sur 8 à 10.000 spectateurs, craignant même que le stade lorrain sonne un peu le creux. Résultat, la rencontre se déroulera à guichets fermés, puisque toutes les places ont été vendues, mais entre les abonnés et les licenciés, les billets sont partis avant que les sympathisants marseillais aient pu tenter leur chance, ce qui a le don de provoquer le mécontentement sur les réseaux.