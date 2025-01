Textor lorgne sur un attaquant prometteur de l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dans une équipe marseillaise qui tourne bien, François-Régis Mughe n'a pas vraiment sa chance. Cantonné à la réserve de l'OM, l'attaquant camerounais pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Pourquoi pas en Belgique où Molenbeek le veut.

Passer des jeunes à l'équipe première n'a jamais été simple à l'Olympique de Marseille. Ça l'est encore moins quand le club phocéen tourne aussi bien que cette saison. Roberto de Zerbi a constitué un onze solide, séduisant et cohérent en quelques semaines seulement. Pas toujours efficace, Neal Maupay est pourtant devenu indiscutable en attaque grâce à son abattage et à sa relation avec Greenwood notamment. Dans ce contexte, le temps de jeu d'Elye Wahi est faible mais que dire de celui de François-Régis Mughe ? Le jeune camerounais de 20 ans doit se contenter de rares apparitions en National 3. De quoi lui donner envie de s'en aller cet hiver.

Mughe vers Molenbeek ?

Ce ne serait pas une première, lui qui avait été prêté à Dunkerque (Ligue 2) lors des 6 derniers mois de la saison passée. Selon L'Equipe, le scénario est parti pour se reproduire en 2025. Néanmoins, pas de départ temporaire cette fois-ci mais bien un transfert définitif. Le prétendant de François-Régis Mughe est le RWD Molenbeek (D2 belge), club d'Eagle Football appartenant à John Textor.

Le club belge de Molenbeek, propriété d'Eagle, est entré en discussion avec l'OM pour le transfert de son attaquant camerounais François-Régis Mughe

➡️ https://t.co/oNDoiucCo5 pic.twitter.com/DBJKEZuewg — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2025

La formation belge dirigée par plusieurs anciens marseillais est entrée en négociations pour le transfert définitif de Mughe. Visant la remontée en D1 belge, Molenbeek est séduit par le Camerounais, estimant qu'il pourrait apporter l'explosivité nécessaire pour leur animation offensive. Avec quelques millions d'euros dans la poche, difficile de ne pas voir l'OM accepter cette vente en tout cas.