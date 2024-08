Samuel Gigot fait tout valser, l'OM s'arrache les cheveux

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout était presque bouclé pour la signature de Samuel Gigot à la Lazio Rome. Mais le défenseur central poussé vers la sortie par l'OM a enfin reçu un appel d'Arabie Saoudite.

Attendu à la Lazio Rome, Samuel Gigot n’a pas encore dit oui à la formation italienne, alors qu’il ne reste qu’un jour et demi de mercato. Poussé vers la sortie par Pablo Longoria, le défenseur central fait partie de ceux qui ont compris le message, même s’il compte avoir le dernier mot sur son avenir. C’est pour cela qu’il a refusé plusieurs propositions, venues de Trabzonspor, Rennes et Nice, avant de se pencher vers l’Italie. Un peu à contre coeur car l’ancien du Spartak Moscou espérait une offre venue d’Arabie Saoudite. Mais la Lazio Rome n’est pas le premier venu, et une offre pour un prêt avec option d’achat obligatoire à 7 millions d’euros a été acceptée par l’OM. Pas mal pour un joueur de 30 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, et qui ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi.

Gigot rêve de l'Arabie Saoudite

Mais le mercato laisse place à toutes les folies et le journal italien la Gazzetta dello Sport apporte une précision de taille ce jeudi. Samuel Gigot a enfin vu un club saoudien se positionner, et cette perspective serait intéressante à ses yeux. Au point de plomber le deal trouvé avec la Lazio Rome ? C’est une possibilité qui peut encore se jouer sur le salaire donné par le club italien, capable de faire un effort mais pas forcément de s’aligner avec l’Arabie Saoudite. De quoi tout bouleverser pour ce dossier que l’OM pensait avoir bouclé ces dernières heures. Mais le défenseur central semble bien disposé à ficeler une arrivée dans le Royaume du Golfe, quitte à changer les plans marseillais.