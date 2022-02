Saliba trop fort pour rester à l'OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison monstrueuse à Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, William Saliba n’est que prêté sans option d’achat par Arsenal.

Cela signifie que William Saliba retournera en Angleterre à la fin de la saison. Et à moins d’un miracle, le défenseur formé à l’ASSE ne devrait pas revenir à l’OM, même si cela est bien évidemment le vœu le plus cher de Pablo Longoria, de Jorge Sampaoli et de l’ensemble des supporters de l’Olympique de Marseille. Sous le coup d’une interdiction de recrutement et dans une situation financière tendue, le club phocéen a peu de chances de récupérer William Saliba pour une saison de plus. Cela serait même incompréhensible de la part d’Arsenal de se séparer une nouvelle fois du défenseur français selon l’attaquant montpelliérain Stephy Mavididi, qui a lui aussi porté les couleurs d’Arsenal.

Saliba, l'un des « meilleurs défenseurs » de L1

« Ce gars est un grand joueur. C'est l'un des meilleurs défenseurs du championnat, haut la main. Je pense qu'il va réintégrer l'équipe d'Arsenal la saison prochaine. Quand j'ai joué contre lui l'année dernière, je me suis dit : 'Comment se fait-il que ce gars ne joue pas à Arsenal ?'. Il est fort, bon avec le ballon, il lit bien le jeu » a analysé Mavididi pour LiveScore avant de poursuivre. « Parfois, vous sortez du terrain et vous vous dites : 'Mec, respect'. Le défenseur vous a suivi, il vous a battu et neutralisé, c’est là que vous devez reconnaitre que c’est bon joueur. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux que j'ai affrontés. Tout le monde peut parler de Marquinhos, Thiago Silva, Jerome Boateng, mais il est là-haut. Je suis aussi un fan d'Arsenal et en jouant contre Saliba, je me suis dit qu'on avait un très bon défenseur ici » a expliqué l’attaquant de Montpellier. Mais alors, William Saliba aura-t-il enfin sa chance avec Mikel Arteta à Arsenal la saison prochaine ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Difficile à dire, d’autant que le défenseur de l’Olympique de Marseille attire les convoitises sur le marché des transferts. A en croire les informations de la presse italienne, l’Inter Milan et l’AC Milan ainsi que le Real Madrid surveillent avec attention les performances de William Saliba avec l’OM. La prestation XXL du défenseur tricolore face à Kylian Mbappé et aux autres stars du PSG le 24 octobre au Vélodrome n’est pas passée inaperçue. Il se murmure du côté de Londres qu’en cas d’offre à hauteur de 25 millions d’euros, Arsenal ne retiendra pas William Saliba. Logiquement, la direction de l’Olympique de Marseille aura beaucoup de mal à s’aligner sur une telle somme. Mais du coté des observateurs de la Ligue 1 et de certains supporters d’Arsenal, on ne comprendrait pas que William Saliba soit vendu pour une somme aussi raisonnable au vu de sa saison exceptionnelle à Marseille…