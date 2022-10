Saliba patron des Bleus, l’OM en pleure

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De retour de prêt en provenance de l’Olympique de Marseille, William Saliba s’est tout de suite imposé à Arsenal. Le défenseur central impressionne en Angleterre, à tel point que Frank Leboeuf l’imagine mener l’arrière-garde des Bleus au Mondial 2022. De quoi donner des regrets aux Marseillais qui espéraient le conserver.

Quelques semaines ont suffi à William Saliba pour se faire un nom en Angleterre. Longtemps absent des plans de Mikel Arteta, qui l’a envoyé en prêt à plusieurs reprises, le défenseur central d’Arsenal a bluffé son manager et les observateurs de Premier League. Tous ont découvert un jeune talent très prometteur et déjà suffisamment expérimenté pour s’installer dans l’équipe type des Gunners. Le voilà prêt à mener la défense des Bleus, pense Frank Leboeuf, avec une petite pensée pour l’Olympique de Marseille qui souhaitait le garder cet été suite à son prêt.

🚑 Varane sûrement out pour le Mondial, qui pour prendre sa place dans le XI de Deschamps ?



🗣️ @kevindiaz11 : "Si Saliba continue avec Arsenal à ce niveau-là, je pense qu'il va faire partie de cette charnière". pic.twitter.com/ped4e6ke4D — After Foot RMC (@AfterRMC) October 22, 2022

« William Saliba fera sans doute partie de l'équipe de France (pour le Mondial 2022, ndlr) et il devrait intégrer le onze de départ, surtout après la blessure de Raphaël Varane, a commenté le consultant pour Fair Betting Sites. Il a franchi deux ou trois caps depuis qu'il est revenu à Arsenal suite à son prêt à Marseille. J'aime le fait que les supporters aient compris sa situation difficile et qu'ils l'aient soutenu. L'Olympique de Marseille est toujours en train de pleurer parce qu'il n'est pas resté mais cela démontre une sage décision de la part d'Arsenal et de Mikel Arteta de l'avoir gardé et de le faire jouer. »

Saliba le numéro 1

« William Saliba a également fait le bon choix de jouer en Premier League. Il a stabilisé leur défense centrale. (...) Presnel Kimpembe est blessé (il est revenu de blessure mardi), Raphaël Varane aussi. C'est vrai qu'il y a d'autres défenseurs, mais William Saliba est le plus constant en ce moment. Si la Coupe du monde débutait demain, William Saliba serait le défenseur central numéro 1 de l'équipe de France selon moi », a estimé le spécialiste du poste, lui aussi impressionné par la progression de l’ancien Marseillais.