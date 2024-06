Saison ratée, l’OM paye le prix fort au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Battu dans la course aux places européennes en Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur les recettes de l’UEFA la saison prochaine. Le club phocéen doit donc revoir ses dépenses à la baisse. Un changement de plan qui impactera forcément les décisions prises cet été.

L’Olympique de Marseille peut s’attendre à un mercato difficile. Déçu des performances de la saison, Pablo Longoria va sûrement tenter de rebâtir une bonne partie de l’effectif. Mais la non-qualification pour une Coupe d’Europe complique la tâche du président. Le club phocéen devient inévitablement moins attractif pour ses cibles potentielles. Mais surtout, cet échec a des conséquences sur l’aspect financier. Le huitième de Ligue 1 ne pourra pas s’appuyer sur les recettes de l’UEFA.

L'OM doit se serrer la ceinture

Et selon les informations de La Provence, cette perte va obliger l’Olympique de Marseille à diminuer ses dépenses de 35%, notamment en ce qui concerne la masse salariale estimée à 143 millions d’euros cette saison, soit la plus élevée dans l’histoire du club. Un véritable casse-tête pour Pablo Longoria qui devra renforcer l’effectif tout en allégeant le poids des salaires sur les finances olympiennes. On comprend mieux pourquoi le président marseillais se montrait évasif sur l’avenir de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, certes auteur de 30 buts cette saison toutes compétitions confondues, mais dont les revenus sont importants.

« Je n’ai pas de boule de cristal (rires), répondait le dirigeant au Figaro la semaine dernière. Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect. » Alors que l’Olympique de Marseille pourrait lui proposer un salaire à la baisse, l’international gabonais a l’opportunité d’augmenter ses revenus en Arabie Saoudite.