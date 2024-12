Sacha Boey vise les sommets, il dit non à l'OM

En quête d’un latéral droit dans l’optique du prochain mercato hivernal, l’OM apprécie beaucoup Sacha Boey, en manque de temps de jeu au Bayern Munich. Mais cette piste a peu de chances d’aboutir.

Pas pleinement satisfait des performances de Pol Lirola et d’Amir Murillo depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille souhaite renforcer le poste de latéral droit au mercato de janvier. Plusieurs idées sont sur la table et la plus crédible est sans conteste celle menant à Kiliann Sildillia, déjà ciblé l’été dernier. Mais au cas où ce transfert bloque une nouvelle fois, l’OM a activé quelques pistes de secours dont celle menant à Sacha Boey, recruté par le Bayern Munich l’été dernier. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l’ancien Rennais est ciblé par Marseille dans l’optique d’un potentiel prêt de six mois.

🚨🇫🇷 Excl — Sacha Boey’s agent Bembi Vungbote plays down links with clubs for January window: “Sacha Boey is very happy at Bayern”.



“He loves the club, and the coach trusts him. His goal is to win everything with Bayern”, told me. pic.twitter.com/aKcLXSNYZn