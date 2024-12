Rulli impressionne, un cador anglais menace l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Si l’Olympique de Marseille a réussi sa première partie de saison, c’est aussi en grande partie grâce à son gardien Geronimo Rulli. Le portier argentin a sauvé son équipe à de nombreuses reprises. Ses performances ont déjà marqué les esprits et attiré l’attention de grands clubs à l’étranger.

Parfois dans l’ombre de recrues plus médiatisées comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et le Français Adrien Rabiot, Geronimo Rulli a totalement sa place parmi les bons coups de l’Olympique de Marseille. Le gardien recruté pour environ quatre millions d’euros a parfaitement justifié l’investissement sur son transfert en provenance de l’Ajax Amsterdam. Outre ses exploits sur les penalties du Brestois Romain Del Castillo et du Lyonnais Alexandre Lacazette, l’Argentin a sauvé son équipe à de nombreuses reprises ces derniers mois.

𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐢́𝐛𝐥𝐞 𝐆𝐞́𝐫𝐨 🇦🇷💥



Des parades spectaculaires, deux penaltys stoppés, un apport décisif… Notre dernier rempart, élu #OlympienDuMoisPuma à 3️⃣ reprises, aura brillé dans les cages olympiennes 💪



🔙 Retour sur la belle 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲 𝗱𝗲… pic.twitter.com/r0EbVpeD1Z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 24, 2024

Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que ses excellentes performances commencent déjà à attirer l’attention à l’étranger. Selon le compte X La Tribune Olympienne, de grands clubs européens, dont un pensionnaire de Premier League, se tiennent à l’affût pour Geronimo Rulli. Ces formations intéressées suivront attentivement ses prestations pendant la deuxième partie de saison. Il sera peut-être difficile pour l’Olympique de Marseille de résister à d’éventuels assauts pour son gardien numéro 1 l’été prochain.

Une belle plus-value pour l'OM ?

Afin d’y parvenir, le club phocéen peut penser à une prolongation de son contrat qui expire en 2027. D’autant qu’une revalorisation salariale permettrait de récompenser l’ancien portier de Montpellier pour son travail dans la cage. Il faut aussi prendre en compte une autre hypothèse, celle qui verrait l’Olympique de Marseille profiter de sa cote sur le marché des transferts. Une offre alléchante peut très bien inciter le président Pablo Longoria à réaliser une plus-value pour son portier âgé de 32 ans. Reste à savoir si Geronimo Rulli gardera le même niveau de performance dans les mois à venir.