Rongier à Rennes, énorme surprise à l'OM

Par Mehdi Lunay

Après un recrutement solide l'été dernier, l'Olympique de Marseille est désormais dans la peau d'un vendeur cet hiver. Plusieurs joueurs sont transférables immédiatement dont une surprise... Valentin Rongier.

Les soldes d'hiver ne concernent pas que Lyon, soumis aux exigences financières de la DNCG. L'Olympique de Marseille serait aussi inspiré d'aller gratter quelques millions d'euros d'ici la fin du mois de janvier. Le club phocéen a trouvé une équipe type et certains éléments sont devenus indésirables sur la Canebière. C'est le cas notamment de Lilian Brassier, bien moins performant qu'à Brest la saison dernière. Le défenseur marseillais n'est pas le seul joueur dont l'OM aimerait économiser le salaire dès cet hiver. Le compte X La Tribune OM a donné quelques pistes de ventes envisageables.

Rongier finalement transférable ?

Sans surprise, Elye Wahi ne sera pas retenu si offre convenable. L'ancien attaquant de Montpellier et Lens a quand même coûté 25 millions d'euros l'été dernier. Un prix onéreux pour un rendement très faible (3 buts en L1). Remplaçant, il regarde sa doublure supposée Neal Maupay se fondre parfaitement dans le dispositif de De Zerbi. Enfin, un troisième homme est susceptible d'être vendu et c'est beaucoup plus surprenant : Valentin Rongier.

➡️Les dirigeants de l'OM sont pragmatiques sur les départs.



↪️Wahi n'est pas un titulaire à l'OM. Pour un transfert à 25M ce n'est pas possible.



↪️Brassier lui c'est un échec acté par le club.



↪️ Même Rongier si Rennes s'énerve vraiment cet hiver ou l'été pro...#MercatOM pic.twitter.com/LX4RU3tcbX — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 10, 2025

Pourtant, le milieu est étincelant depuis son retour de blessure. Avec l'ancien nantais, l'OM domine ses adversaires dans l'entrejeu. Mais, Rongier est dans les radars de l'ancien entraîneur marseillais Jorge Sampaoli. L'Argentin aimerait bien amener cet homme de confiance à Rennes. Selon La Tribune OM, une offre généreuse des Bretons fera succomber Marseille et pourrait donc potentiellement faire partir Rongier. Une hypothèse d'autant plus logique que le milieu de terrain n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain et qu'il n'a pas encore prolongé son bail.