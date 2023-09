Ribalta détruit Marcelino en privé, ça balance à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que Marcelino soit déjà dans la tourmente du côté de l'Olympique de Marseille. Le successeur d'Igor Tudor est dans l'oeil du cyclone au plus haut niveau de l'OM.

Igor Tudor avait été conspué par le Vélodrome lors des matchs de préparation à l’été 2022, mais le technicien croate avait finalement retourné le public marseillais avant sa chute finale en fin de saison. Du côté de Marcelino, si la phase amicale a été relativement calme, l’orage n’est déjà pas loin d’éclater, alors que l’Olympique de Marseille a quitté la Ligue des champions avant même son début, et cela même si son équipe est invaincue en Ligue 1.

La manière dont joue l’OM n'arrive pas à convaincre, et ses choix ne font pas non plus l'unanimité, autrement dit l’entraîneur espagnol est déjà contesté. Cependant, Marcelino a un avantage, c’est de bien connaître Pablo Longoria avec qui il a déjà travaillé dans le passé. Un atout majeur, mais qui pourrait ne pas être suffisant, car depuis quelques heures une drôle de rumeur circule. Sur les réseaux sociaux, Javier Ribalta aurait lâché Marcelino.

Ribalta savonne la planche de Marcelino

🗣 Javier Ribalta 🇪🇸 « L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut… pic.twitter.com/9VheNmCVQm — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) June 23, 2023

Plusieurs sources expliquent que le bras droit du président de l’Olympique de Marseille a fait savoir à des supporters triés sur le volet qu’il n’était pour rien du tout dans le choix de l’entraîneur de l’OM et donc que Marcelino n’était pas venu sur ses conseils. « Oui, Javier Ribalta a dit que Marcelino n’était pas son choix à des gens, à des supporters en privé sur Twitter de façon très maladroite. Mais bon, je l’ai déjà dit, Ribalta n’apparaît nulle part pour dealer les transferts de l’OM quand tu en parles avec des agents. Ils disent tous que c’est toujours Longoria le référent. Donc sa position, c'est assez hallucinant, il veut orienter un assez grand nombre de supporters en discutant avec eux sur Twitter. Le zoom déformant qu’est devenu Twitter, ça devient délirant », a confirmé, sur Twitch, Thibaud Vézirian, lequel a eu visiblement la même information que d’autres personnes qui gravitent autour de l’Olympique de Marseille. Si tout cela se confirme, le coup porté à l'entraîneur de l'OM est tout de même violent.