Révolution, l'OM met fin à 20 ans d'immobilisme

Par Corentin Facy

L’Equipe nous apprend dans son édition du jour que Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli travaillent actuellement sur la définition d’un nouveau logo. Une révolution dans l’ère moderne de l’OM.

Depuis la création de l’Olympique de Marseille en 1899, il n’est pas rare de voir le club phocéen changer de logo. Celui-ci a évolué une dizaine de fois depuis la création du club, mais le logo actuel est devenu habituel pour les amoureux du football français puisqu’il est utilisé depuis 2004. Il est peut-être temps de tourner la page avec ce logo historique et c’est en tout cas une réflexion actuellement menée par l’état-major du club marseillais selon les informations de L’Equipe.

Dans son édition du jour, le quotidien national révèle que le président Pablo Longoria et l’un des fidèles bras droit, Fabrizio Ravanelli, sont actuellement à fond sur le dossier. La définition d’un nouveau logo est en cours et si aucune date n’est pour l’instant révélée, il n’est pas impossible qu’une annonce soit faite au cours de la saison à ce sujet. Tandis que son rôle n’était pas très clair depuis son arrivée, Fabrizio Ravanelli s’impose de plus en plus comme un soutien important, au même titre que Mehdi Benatia, pour le président Pablo Longoria.

Ravanelli prend du poids à l'OM

« Il n'est pas un "yes man". Quand il est en désaccord, quand il pense que je me trompe, il me dit toujours : "Tu as cinq minutes ?" Et il me fait parfois changer d’avis » a d’ailleurs reconnu Pablo Longoria dans les colonnes de L’Equipe. S’il ne s’occupe pas vraiment du mercato, un sujet sur lequel Benatia et Longoria sont les patrons, Ravanelli a tout de même eu son rôle à jouer cet été, notamment auprès des lofteurs. L’Italien s’affirme et semble donc l’un des hommes à l’origine de la définition d’un nouveau logo à l’Olympique de Marseille. Un thème toujours sensible et sujet à polémique dans les clubs et sur lequel l’OM ne devra donc pas se tromper s’il ne veut pas provoquer la furie de ses supporters.