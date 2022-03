Rester à l'OM ? Saliba fait une promesse

William Saliba a été sans conteste la bonne pioche de l'OM en défense l'été dernier. Le prometteur défenseur français est toutefois dans le dur comme son club en ce moment. Mais, il compte bien réagir pour qualifier son club en C1, et pourquoi pas la jouer avec lui ensuite.

Depuis toujours, l'OM aime les patrons pour sa défense. Depuis son arrivée l'été dernier en prêt d'Arsenal, William Saliba a souvent endossé ce rôle avec les Olympiens. Les Marseillais avaient d'ailleurs jusqu'à peu la meilleure défense de Ligue 1 grâce aux performances solides de sa jeune recrue. Cependant, depuis quelques temps, Saliba est plus en difficulté à l'image de toute son équipe au passage. Une mauvaise passe assumée par le jeune joueur. « Oui, bien sûr, depuis le début du mois de février, je suis très moyen. Il ne faut pas se cacher. Depuis le match de Lyon. Je sais que dois travailler, je suis un jeune joueur, mais ce n'est pas une excuse. Je sais que je suis très moyen en ce moment, mais je vais tout donner pour revenir à mon bon niveau », a t-il indiqué.

Des propos communiqués en conférence de presse d'avant-match, à la veille de la réception du FC Bâle en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Une compétition que l'OM compte jouer avec ambition même si les esprits restent focalisés par la course au podium en Ligue 1. Saliba espère bien aider son club à retrouver la plus grande des compétitions européennes même si les chances de l'y voir sous le maillot marseillais sont faibles, du moins en théorie.

Arsenal are in talks with the entourage of William Saliba over a contract renewal, with his current deal expiring in 2024, that could see him rewarded with a new long-term contract & a wage increase. #afc pic.twitter.com/0343Xx4boa