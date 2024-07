Rennes vient attaquer l’OM au mercato

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Sur tous les fronts durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est positionné pour recruter Moukoko, la pépite de Dortmund. Seulement, de nombreux clubs se sont également renseignés, dont le Stade Rennais.

L’Olympique de Marseille souhaite frapper fort sur le marché des transferts, on l’a bien compris. Après une saison décevante dans beaucoup de domaines l’an passé, l’OM a déjà recruté Greenwood, Koné, Brassier et Höjbjerg en attendant d’autres joueurs dans les prochains jours. Le tout en ayant réussi à convaincre Roberto De Zerbi de devenir entraîneur du club. Cela donne de nombreux arguments pour attirer des renforts de poids. Ces dernières heures, les Phocéens ont fait part de leur intérêt pour Youssoufa Moukoko, milieu offensif de Dortmund qui est sur le départ cet été. A 19 ans, il espère reprendre le fil de sa carrière et cela tombe bien, car de nombreuses équipes se sont renseignées au sujet du joueur allemand. Parmi les prétendants, on retrouve la Real Sociedad, Southampton, Gérone, le Betis Séville ou encore un concurrent de l’OM en Ligue 1, à savoir le Stade Rennais, capable de réaliser des coups intéressants sur le marché des transferts depuis plusieurs saisons.

Le Stade Rennais vise le gros coup Moukoko

🚨 𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗜𝗦𝗔𝗞 𝗣𝗢𝗗𝗥𝗜́𝗔 𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗥 𝗔 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟



🇩🇪 Youssoufa Moukoko, 19 años, quiere abandonar el Borussia Dortmund en forma de cesión o de venta permanente.



👀 Girona, Betis Sevilla y #RealSociedad, Southampton y Rennes, entre otros, interesados.



ℹ️… pic.twitter.com/aeOp3WdCPi — Pablo Barea (@pablobare) July 30, 2024

Selon les informations de Sky Sports Germany, le club breton, qui sort à l’instar de l’OM d’une saison ratée terminée à la 10ème place de Ligue 1, est à l’affût dans ce dossier même si la concurrence est rude. Le nouveau directeur sportif du SRFC, Frederic Massara, réalise un début de mercato nordique avec des recrues venant de Norvège mais en profite également pour regarder le marché allemand. A l’heure actuelle, toutes les options sont possibles, à savoir un prêt avec ou sans option d’achat ou même une vente définitive pour celui qui a inscrit 5 buts en 20 rencontres de Bundesliga la saison dernière. Rennes ne part pas favori, puisque les pensionnaires du Roazhon Park ne disputent pas de compétition européenne l’an prochain, au contraire de Gérone par exemple qui disputera la Ligue des Champions. La lutte promet d’être féroce, mais Rennes a en tout cas décidé de venir concurrencer l’OM, entre autres, dans ce dossier.