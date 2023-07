Recrue de l'OM, Aubameyang sait où il arrive

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pierre-Emerick Aubameyang a signé officiellement à l'OM ce vendredi soir. Le Gabonais a déjà fait passer un message aux supporters marseillais.

Ça y est ! Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de l'OM. L'attaquant gabonais de 34 ans arrive librement à Marseille après sa rupture de contrat à Chelsea. Un retour en Ligue 1 que l'ancien stéphanois espère le meilleur possible. Son passé à l'ASSE est bien oublié, Aubameyang est là pour donner le meilleur à l'OM. Il l'a assuré aux supporters dans un message vidéo posté par le club phocéen ce soir. « Je suis très heureux et très fier de porter ce maillot. Je sais ce qu’il représente. Comme vous avez pu le voir sur ma story, je me suis déjà mis dans l’ambiance. Et voilà, je viens d’arriver en Allemagne, de retrouver l’équipe. On va bosser fort ! J’ai hâte de vous retrouver à Marseille, à bientôt ! », a t-il indiqué montrant qu'il ne venait pas en pré-retraite à Marseille.