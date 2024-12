Rabiot et Greenwood, Riolo alerte l’OM

Dans : OM.

En crise de confiance au Vélodrome, l’OM a réalisé une grosse performance dimanche soir en battant Monaco (2-1) et en prenant la deuxième place du classement. Un match au cours duquel certains leaders ont toutefois déçu Daniel Riolo.

Vainqueur de Lens la semaine dernière, l’Olympique de Marseille avait la périlleuse mission d’enchainer à domicile ce dimanche soir face à l’AS Monaco au Vélodrome. Une mission loin d’être facile pour l’équipe de Roberto De Zerbi, qui éprouve les pires difficultés du monde devant ce public cette saison. Pour tenter de vaincre la malédiction, l’entraîneur italien avait aligné le même onze de départ que face à Lens, avec Adrien Rabiot plus haut sur le terrain au côté de Mason Greenwood juste derrière Neal Maupay. Un choix gagnant car l’OM a eu la possession du ballon et a fini par s’imposer face à l’ex-dauphin du PSG. Néanmoins, tous les choix de Roberto De Zerbi ne font pas l’unanimité.

Celui de placer Adrien Rabiot dans une position de milieu offensif a notamment été critiqué par Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le journaliste de l’After Foot a émis de gros doutes sur la complémentarité du milieu à trois avec Hojbjerg et Rongier. De plus, l’éditorialiste a souligné la prestation décevante de Mason Greenwood, peu impactant durant la rencontre malgré son but sur penalty dans les dernières minutes.

Daniel Riolo pas convaincu par Rabiot et Greenwood

« L’OM avait besoin d’un gros match pour se mettre en confiance. Imagine tu fais l’opération comando et tu perds encore contre un gros à domicile. Il faut mesurer l’importance de cette victoire pour les Marseillais. Mais bizarrement, ok ils ont gagné, mais on se pose encore des questions. Il y a la prestation de Greenwood qui est censé être un joueur leader et qui n’en fait pas des masses sur le terrain. On est début décembre et on est encore un peu à se demander qui doit jouer à certains postes. Maupay s’est installé à la pointe de l’attaque car il est intelligent, il est utile et il sait se placer » a d'abord expliqué Daniel Riolo avant de poursuivre.

« Mais il y a ce côté gauche inventé par De Zerbi avec Rabiot plus haut. Il a récupéré Rongier, donc il ne sait plus quoi faire. Hojbjerg, Rabiot et Rongier, c’est un de trop dans cette équipe. Rabiot est un bon joueur de foot, mais jamais de la vie il peut jouer là où il a joué. Dans ce positionnement, ce n’est pas lui rendre service. Il a joué à ce poste, mais dans une Equipe de France ultra-défensive, ce n’est pas ce que l’OM veut faire. Ce n’est pas là qu’il va être utile à Marseille » a analysé Daniel Riolo, qui n’est pas encore convaincu à 100% par cet OM malgré le succès face à Monaco dimanche soir. Il en faudra davantage pour que le journaliste s’emballe pour cette équipe qui, malgré ses défauts et sa grosse marge de progression, pointe ce lundi à la deuxième place de la Ligue 1 derrière le PSG.