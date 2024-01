Quitter l’OM cet été, Alexis Sanchez s’en mord les doigts

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après de longues négociations, Alexis Sanchez n’a finalement pas prolongé son contrat à l’OM lors du mercato estival.

Le dossier a été un véritable fil rouge pour les dirigeants et les supporters de l’Olympique de Marseille durant une bonne partie du mercato estival. Après une saison pleine, Alexis Sanchez va-t-il prolonger sur la Canebière ? Le peuple marseillais a longtemps espéré la prolongation de l’international chilien, dont les performances et l’état d’esprit ont fait l’unanimité à Marseille lors de la saison 2022-2023. Taulier de l’OM version Igor Tudor, l’ancien attaquant du FC Barcelone a longtemps fait attendre les dirigeants olympiens… et a finalement pris la décision de rejoindre l’Inter Milan à la fin du mercato.

Un coup dur pour Pablo Longoria, qui a réagi avec la signature de Pierre-Emerick Aubameyang mais qui avait initialement fait d’El Nino Maravilla son objectif prioritaire. Aujourd’hui, le Gabonais cartonne enfin à Marseille et commence à faire oublier Alexis Sanchez. Mais l’histoire d’amour avait bien commencé entre le public marseillais et le Chilien et elle s’est brutalement arrêtée après douze mois. Six mois plus tard, Alexis Sanchez regrette sans doute cette décision car à l’Inter, il est à peine le remplaçant du remplaçant. Barré par la concurrence de Marcus Thuram, de Lautaro Martinez mais aussi de Marko Arnautović, Alexis Sanchez bénéficie d’un temps de jeu XXS.

Arturo Vidal conseille à Alexis Sanchez de quitter l'Inter

Ce qui fait dire à son ancien coéquipier de la sélection Arturo Vidal que l’ancien attaquant de l’OM a fait une grosse erreur en quittant Marseille pour revenir à l’Inter. « Je lui ai dit de ne pas retourner en Italie mais il est têtu : si tu m’écoutes, Alexis, quitte l’Inter, Inzaghi ne veut pas de toi… » a lancé Arturo Vidal sur Twitch, où il est très actif toutes les semaines, avant de poursuivre. « Comment Lautaro peut-il jouer à la place d’Alexis ? Martinez est un bon attaquant mais comment Sanchez peut-il ne pas jouer à l’Inter ? Ou comment Mkhitaryan joue et pas Alexis » peste Arturo Vidal, très déçu par le manque de temps de jeu de son ami à l’Inter Milan, et qui aurait sans doute préféré que Sanchez continue d’être adulé à Marseille. Gennaro Gattuso partage sans doute l’avis d’Arturo Vidal et ne dirait pas non à un tel renfort au sein de son effectif.