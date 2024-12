Pogba sauvera sa carrière à l'OM, il prévient tout le monde

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le flou demeure concernant l'avenir de Paul Pogba. L'OM reste une piste sérieuse pour le milieu français même si Manchester City est arrivé dans le dossier. Mamadou Niang conseille à Pogba de choisir Marseille sans réfléchir.

Suspendu pour dopage depuis près d'un an, Paul Pogba n'a pas vu l'Europe lui tourner le dos pour autant. Cela fait plusieurs semaines que La Pioche anime le mercato, notamment en France. L'Olympique de Marseille rêve de recruter le champion du monde 2018, ayant déjà pris contact avec l'entourage du joueur. Néanmoins, Paul Pogba est encore loin d'enfiler le maillot olympien. Même libre, il possède un certain coût sur le plan salarial. Cela ne risque pas de s'arranger avec le réveil d'un concurrent prestigieux pour l'OM : Manchester City. Affaiblis par la blessure de Rodri, les Citizens font de Paul Pogba un remplaçant crédible de l'Espagnol.

Niang prie pour voir Pogba à Marseille

Autant dire que le club phocéen devra consentir à de sérieux efforts financiers pour attirer le milieu français. Le jeu en vaut-il la chandelle pour un joueur privé de compétition depuis plus de 12 mois ? Oui crie haut et fort Mamadou Niang. L'ancien attaquant du club phocéen était interrogé par Canal+ sur le dossier Paul Pogba. Le Sénégalais espère que le milieu de terrain va rejoindre l'OM. Ce serait même un transfert bénéfique pour les deux parties selon lui.

Mamadou Niang sur Paul Pogba :



"Tout le peuple marseillais serait heureux qu'il signe à l’OM. Je pense que ça serait une bonne chose aussi pour lui. C’est le club idéal pour lui, pour pouvoir se relancer. (...) J’espère que pour l’OM ça se fera."



(Canal +) #TeamOM pic.twitter.com/q05k2KeWw1 — Infos OM (@InfosOM_) December 17, 2024

« Je prie pour que ce soit le cas. Tout le peuple marseillais serait heureux que (Paul) Pogba signe à l’OM. Je pense que ça serait une bonne chose aussi pour lui. C’est le club idéal pour lui, pour pouvoir se relancer. Si j’y crois ? Bien sûr que j’y crois. Est-ce que ça sera faisable ? Il n’y a que le président et Mehdi Benatia qui le savent. Mais en tout cas moi, j’espère que pour l’OM ça se fera », a t-il livré à la chaîne cryptée. Un scénario optimiste pour Pogba. Reste à voir si le Français sera plus sensible aux arguments de Mamadou Niang ou à ceux de Pep Guardiola.