Pogba, le vestiaire de l’OM prend position

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis qu’il a été libéré de son contrat par la Juventus Turin, Paul Pogba est cité comme un joueur ciblé par l’OM. Le nom de l’international français fait parler la presse et les supporters… mais aussi les joueurs marseillais.

Après avoir bonifié son milieu de terrain grâce aux signatures de Pierre-Emile Hojbjerg et d’Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille va-t-il apporter la touche finale lors du mercato hivernal avec la signature de Paul Pogba ? L’international français est officiellement libre après la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin. Autorisé à reprendre la compétition au mois de mars, le champion du monde est évoqué avec insistance du côté de l’OM, sans que l’on sache si les contacts sont avancés avec Mehdi Benatia.

Pogba veut retrouver un club capable de lui offrir un temps de jeu conséquent afin de viser la Coupe du monde 2026 avec les Bleus et l’OM semble une belle opportunité pour lui, même si le contexte à Marseille n’est pas le plus simple pour un joueur qui doit se relancer et dont la condition physique est incertaine. Ce qui est en tout cas certain, c’est que le cas Paul Pogba ne fait pas uniquement parler les médias et les supporters. Dans le vestiaire olympien aussi, l’ancienne star de Manchester United fait débat. La preuve avec la déclaration de Neal Maupay lors d’un live sur Twitch.

Neal Maupay réagit à la rumeur Paul Pogba

« Les gars je peux rien vous dire, et même si je le savais je ne vous le dirais pas » a lancé l’attaquant olympien, auteur de deux passes décisives à Lens samedi et qui semble en savoir plus que ce qu’il dit au sujet d’une potentielle arrivée de Paul Pogba. On le sait, plusieurs joueurs de l’effectif marseillais connaissent l’international français à l’instar de Mason Greenwood ou Adrien Rabiot. Sans compter que Mehdi Benatia est en contact avec le milieu de terrain de 31 ans, qu’il a appelé après la décision du Tribunal arbitral du sport de réduire sa suspension. De là à envisager un avenir à Marseille pour Paul Pogba ? C’est encore trop tôt pour le dire.