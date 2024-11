Pogba à peine libéré, l’OM devance tout le monde

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la réduction de sa suspension pour dopage, Paul Pogba a trouvé un accord avec la Juventus Turin pour rompre son contrat qui devait expirer en 2026. Le milieu de terrain sera donc libre de choisir sa prochaine destination. Il pourrait s’agir de l’Olympique de Marseille, annoncé favori dans la course à la signature du Français.

Le communiqué de la Juventus Turin n’a surpris personne. Depuis plusieurs semaines, le divorce avec Paul Pogba semblait inévitable. La séparation a été officialisée vendredi lorsque la Vieille Dame a confirmé la rupture du contrat du Français qui devait expirer en 2026. Le milieu de terrain, autorisé à reprendre la compétition en mars prochain après la réduction de sa suspension pour dopage, passée de quatre ans à 18 mois grâce au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sera donc libre de choisir sa prochaine destination.

Nota della società — JuventusFC (@juventusfc) November 15, 2024

Paul Pogba n’a évidemment donné aucune indication dans ses nombreuses interviews récemment accordées à la presse. Mais plusieurs pistes alimentent les rumeurs depuis le verdict du TAS. Ce sont sans doute ces bruits de couloir qui ont influencé les estimations des bookmakers en Angleterre. Ces derniers ont tenté de prédire quelle sera la future équipe de l’international tricolore. Et avec une cote à 1,85, c’est l’Olympique de Marseille qui est désigné comme l’étape la plus probable pour la suite de sa carrière. Paul Pogba et le club phocéen, par l’intermédiaire de son conseiller sportif Medhi Benatia, n’ont pas confirmé la possibilité d’une collaboration.

Les grands d'Europe loin derrière

Mais on peut penser que la direction olympienne ne sera pas insensible à ce gros coup après avoir attiré des milieux comme Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. En tout cas, les bookmakers anglais y croient et placent l’Olympique de Marseille devant les destinations exotiques comme Al-Ahli (4), Atlanta United (4), Al-Ittihad (5), Al-Nassr (8) ou l’Inter Miami de Lionel Messi (8). Quant aux cadors européens, la probabilité descend puisque le Real Madrid (14), Manchester United (17), Chelsea (17) et le FC Barcelone (21) sont cités avec des cotes nettement supérieures.