Payet viré de l’OM, Marcelino bouleverse le mercato

Malgré une saison blanche à l’OM avec Igor Tudor en 2022-2023, Dimitri Payet a peu de chances de quitter Marseille cet été.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet est quasiment invendable pour le club phocéen. Et pour cause, l’international français n’a jamais exprimé le désir de quitter l’OM en dépit de son temps de jeu famélique sous les ordres d’Igor Tudor la saison dernière. Dans le viseur de clubs en Turquie ou dans le Moyen-Orient, le n°10 de Marseille a toujours été très clair avec sa direction, il veut terminer sa carrière à Marseille, dans une ville où sa famille est pleinement intégrée et qu’il ne veut pas quitter.

Pour le nouvel entraîneur Marcelino, il n’est de toute façon pas question de se séparer de Dimitri Payet pour le moment. Et pour cause, alors que l’ancien joueur de West Ham est régulièrement cité comme un joueur que l’OM n’hésitera pas à vendre s’il exprimait le souhait de partir, le coach espagnol ne l’entend pas du tout de cette oreille. A en croire les informations du compte insider @LePetitOM, l’ex-entraîneur de Bilbao et de Valence souhaite voir Dimitri Payet durant une assez longue période de la présaison.

Marcelino veut voir Payet durant la préparation

Marcelino veut se faire un avis sur le joueur et souhaite notamment évaluer ses capacités à jouer dans les deux attaquants au sein de son immuable 4-4-2. Du côté de Dimitri Payet, il n’y a pas la moindre hésitation quant à son avenir puisque le compte insider rappelle si cela était nécessaire que l’ex-Lillois a la ferme intention de terminer sa carrière à Marseille, où son salaire dégressif ne fait plus de lui l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire. Loin de là puisque le salaire de Dimitri Payet sera de 150.000 euros par mois sur la saison 2022-2023 selon le média. A ce prix raisonnable, l’OM pourrait donc conserver Dimitri Payet et voir s’il peut s’adapter aux exigences et au niveau dispositif de Marcelino.