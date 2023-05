Payet suspendu, Prime Vidéo joue un sale tour à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Igor Tudor cette saison, Dimitri Payet risque une grosse suspension au moment où il redevenait influent à l’OM.

Véritable taulier sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet bénéficie d’un temps de jeu ultra-faible depuis la prise de fonctions Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. Durant cette seconde partie de saison, le Réunionnais doit se contenter de miettes. Il ne rentre même pas systématiquement à chaque match et lorsque c’est le cas, l’ex-meneur de jeu de West Ham joue rarement plus de 15 à 20 minutes.

Lors des deux dernières journées, Dimitri Payet a néanmoins retrouvé un brin d’influence. La semaine passée contre Auxerre alors que Marseille perdait 1-0, le n°10 de l’OM a joué une petite demi-heure et son entrée a redynamisé le secteur offensif de l’équipe, qui a arraché la victoire 2-1. Face à Lens, la situation était plus délicate, mais une fois de plus, Dimitri Payet a été déterminant avec un but en fin de match qui n’a toutefois pas permis à l’OM d’accrocher le match nul. Dans son édition du jour, La Provence confirme cette influence grandissante et le possible gros problème qui se profile pour Marseille.

Payet suspendu, un coup dur pour Tudor

Mais pour Igor Tudor, un gros coup dur se présente, car au moment même où Payet retrouve un rôle clé à Marseille, il pourrait être suspendu quatre à cinq matchs par la LFP. « Problème, il pourrait être rattrapé par un mauvais geste commis en marge du rendez-vous de samedi et rater tout ou une partie de la fin de saison si jamais la commission de discipline de la LFP décide de se saisir du dossier et de sévir. Une sanction qui tomberait bien mal pour lui comme pour l’OM » détaille le quotidien marseillais. Les images de Prime Video, sur lesquelles on aperçoit Dimitri Payet mettre une gifle à Yannick Cahuzac, pourraient être lourdes de conséquences pour le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille et priver Igor Tudor d’un joker en or dans cette fin de saison.