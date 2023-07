Payet a trouvé mieux que l'OM, ça n'a pas traîné

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la rupture de son contrat à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet ne compte pas mettre un terme à sa carrière. Le milieu offensif veut continuer à jouer et profiter de sa liberté sur le marché des transferts, où plusieurs clubs sont déjà prêts à le relancer.

Si Dimitri Payet a accepté de résilier son contrat à l’Olympique de Marseille, ce n’est pas en raison de ses capacités physiques. Le milieu offensif de 36 ans se sent toujours capable d’évoluer au haut niveau. « Ce dont j'ai surtout envie aujourd'hui, c'est de jouer, retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement, a confié le Réunionnais en conférence de presse. (...) Le club m'a demandé si je voulais arrêter de jouer et intégrer le club, mais je pense que j'ai encore du ballon et du plaisir à donner à certaines personnes. »

Une offre alléchante en Arabie Saoudite

Le meneur de jeu fera bien son retour au club phocéen, mais seulement après la fin de sa carrière. « On en a discuté, c'est un point qui était important pour moi et pour le club. Ça va être une parenthèse, d'un, deux ou trois ans. C'est le corps qui décidera », a annoncé Dimitri Payet, qui n’avait pas besoin de lancer un appel du pied. En effet, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne ne manque pas de sollicitations.

🚨encore sous le choc de son départ précipité de l’OM, Dimitri Payet ne veut pas se précipiter. De base pas chaud pour rejoindre l’Arabie Saoudite 🇸🇦, Payet désormais libre, pourrait être séduit via un contrat de 2 ans avec un salaire de 6 M€.https://t.co/RteNRWaB7T — Sébastien Denis (@sebnonda) July 22, 2023

Comme beaucoup d’autres cet été, l’indésirable de l’Olympique de Marseille pourrait atterrir en Arabie Saoudite. Le média Foot Mercato révèle l’intérêt d’un club saoudien prêt à lui offrir un contrat de deux ans, assorti d’un salaire annuel à six millions d’euros. Et si Dimitri Payet préfère rester en Europe, l’Olympiakos serait disposé à l’accueillir en Grèce. Pendant que des formations sont également à l’affût en Turquie. Pour le moment, le milieu libre de tout contrat n’a pris aucune décision et reste à l’écoute des propositions.